Golden Retriever Özellikleri

Golden Retriever, büyük köpek olarak sınıflandırılan bir cinstir.

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  • 23.04.2022 14:13
  • Güncelleme: 23.04.2022 14:13
Golden Retriever Özellikleri
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Erkekler 56 cm ila 61 cm boyunda ve dişiler 51 cm ila 56 cm boyundadır.  Erkekler 30 kg ile 36 kg arasında, dişiler ise 27 ile 33 kg arasındadır.

Golden Retriever Kişiliği

Golden Retriever'lar neşeli, arkadaş canlısı ve nazik bir kişiliğe sahiptir.

Çocukluk çağında çok yaramaz olmasına rağmen, hizmet köpeği veya rehber köpek olarak aktif rol oynama kabiliyeti yüksek bir cinstir; bu yüzden yavruyken düzgün bir şekilde eğitelim. 

Oynamayı sevdiği canlı bir tarafı vardır. Goldenler, yiyecek ve atıştırmalıkların maliyeti olan köpek ırkı sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Büyük bir köpek olmak, elbette, küçük bir köpekten daha fazla yemek demektir, bu yüzden doğal olarak paraya mal olur. 

Bu arada yapılan anketlere göre büyük köpek türleri arasından "Golden Retriever" bir gün birlikte yaşamak istenilecek bir numaralı köpek türü seçildi. 

Golden Retriever Kürk Rengi Hakkında

İki tür golden retriever var; Küçük bir Bilgilendirme; Golden Rotriever gibi köpek cinslerini https://kopekyavrusu.com/17741/kopek-cinsleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Golden retrieverlar, her ikisi de çift katlı olmak üzere düz ve dalgalı kıl tiplerine sahiptir.

Dikkatli fırçalama önemlidir, çünkü kıllar uzundur ve kulakların, kalçaların ve kuyruğun alt ve yanlarında toz ve katlar birbirine sürtünerek kolayca top haline gelir.

Rengi, açık kremden kırmızıya yakın bir renge kadar değişen tonlardadır. Hafifçe görünen beyaz sadece göğüste bulunur.

Şu anda standart kürk renkleri, kırmızı ve maun gibi koyu kürk renkleri değil, krem ve altındır.

Golden Retriever'ın Hayat Çizelgesi

Golden retriever'ın ortalama yaşam süresi 11 yıldır.

Köpeklerin ömrü boyutlarına bağlıdır ve büyük köpekler küçük köpeklerden daha kısa ömürlü olma eğilimindedir.

Bunun nedeni, küçük köpeklerin ve büyük köpeklerin kalp büyüklüklerinin hemen hemen aynı olması nedeniyle büyük köpeklerin daha fazla külfetli olduğu söylenir.

Bununla birlikte, son birkaç yılda, çeşitli yiyecekler piyasaya sürüldü ve tıbbi bakım ilerliyor, bu nedenle yaşam beklentisi sadece bir rehberdir; üreme ortamına ve egzersize dikkat ederseniz, köpeğiniz mümkün olduğu kadar uzun süre sağlıklı kalabilir. 

Dikkat Edilmesi Gereken Golden Retriever Hastalıkları

Kulak hematomları, diğer lenfoid ve hematopoietik dokuların tümörleri ve kalça displazisi / (alt) çıkığı diğer köpek ırklarına göre daha olasıdır.

Semptomlar şiddetlenmeden önce farkına varabilmeniz ve yılda en az bir kez köpeğin davranışlarını ve vücudunu normalden farklı görünüp görünmediğini kontrol etmeyi alışkanlık haline getirin. Altı ayda bir tıbbi muayeneye gidin.

Sadece güzel ve sevimli görünmekle kalmaz, aynı zamanda akıllı, nazik ve sevecen Golden Retriever sizi en iyi aile yapacaktır. Birlikte mutlu bir şekilde yaşayabilmek için yavruluk döneminden itibaren sosyalleşerek ve temel disiplini sağlayarak kontrol edebilelim.

Kaynak; https://kopekyavrusu.com/17764/golden-retriever
 

Hasan Yağmur
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