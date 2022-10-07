Memelerin hacim orantısının büyütülmesi ve yeniden şekillendirilmesi göğüs büyütme ameliyatları aracılığı ile gerçekleşmektedir. Göğüs büyütme ameliyatları, silikon protezler kullanılarak yapılan ve son derece güvenli cerrahi işlemlerdir.

Göğüs büyütme ameliyatının yapılmasının birçok farklı nedeni olabilmektedir. Bu nedenlerden en önemlileri; memelerden birinin diğerinden küçük olması ve meme hacminin arzu edilenden daha düşük olmasıdır. Meme büyütme ameliyatı sonrasında istenilen meme görünümüne kavuşmak mümkün olmaktadır.

Göğüs Büyütme (Meme Büyütme Estetiği)

En sık uygulanan estetik operasyonların birisi olan göğüs büyütme ameliyatı memenin boyutunu ideal bir görünüme getirmek için yapılan cerrahi işlemlerdir. Bu ameliyatlarda uygulanan yöntemlerden birisi silikon jel dolu protezdir. Bu yöntemler sayesinde meme büyüme estetiği başarılı bir şekilde tamamlanmaktadır.

Göğüs Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Meme hacminin genetik faktörlere bağlı olarak küçük olması

Meme dokusunun bir bölümün alınmış olması

Estetik kaygılar

Göğüs Büyütme Ameliyatını Kimler Olmalı?

Göğüsleri küçük olanlar

Hamilelik ve kilo kaybı sonrası oluşan hacim bozuklukları durumunu yaşayanlar

İki meme arası asimetri durumunda

Göğüs Büyütme Estetiği Ameliyatı Süreci Nasıldır?

Muayene ve kontrollerden sonra göğüs büyütme ameliyatı başlamaktadır. Bu süreç kısa sürmekte ve süreç tamamlandıktan sonra hasta arzu ettiği göğüslere kavuşmaktadır.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Ameliyat öncesi sigara ve alkol bırakılmalıdır.

Kan sulandırıcı ilaçlar bırakılmalı ve tüketilen gıdalara dikkat edilmelidir.

Meme küçültme operasyonu öncesi gerekli olan tetkikler yapılmalıdır.

Göğüs Büyütme Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Etmeliyim?

Hastanede yatış süresi bir gündür. Ameliyat sonrası doktorun önerdiği ilaçlar kullanılmalıdır.

İlk dört gün ciltte renk değişiklikleri gözlemlenebilir. Bu sürede dinlenilmesi gerekmektedir.

Ameliyat sonrası sporcu sütyeni giyilmelidir. 3 haftaya yakın kullanılmalıdır.

Meme Küçültme Ameliyatı Nedir?

Memelerin büyük olmasına bağlı olarak meme küçültme ameliyatı yapılmaktadır. Bu ameliyatın sebebi estetik kaygı ve medikal sorunlar olabilmektedir.

Neden Bazı Kadınların Memesi Büyük Olur?

Gelişim dönemlerindeki yaşanan hormon bozukluklarından dolayı bazı kadınların memesi daha büyük olabilmektedir.

Meme Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır, Teknikleri nedir?

Ters T ya da lolipop kesi yöntemleri kullanılarak meme küçültme ameliyatı yapılmaktadır. Bu işlemler cilt ve meme dokusunun alınmasıyla gerçekleşmektedir.

Meme Küçültme Ameliyatı Süreci ve Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ameliyat sonrası bir hafta boyunca dinlenilmelidir.

Ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır.

Bol sıvı ve gıda alımına dikkat edilmelidir.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Memelerin mevcut görünümünü beğenmeyenler meme dikleştirme ameliyatı olabilir. Ancak bu ameliyatı olabilmek için sağlık muayenesi yaptırılmalıdır.

Göğüsler Neden Sarkar?

Pek çok nedeni olabilir. Yaşlanmaya bağlı olarak ya da emziren kadınlarda da göğüs sarkmaları görülebilir.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Genel anestezi kullanılarak memelerin dikleştirilmesi, toparlanması ve ideal bir görünüme kavuşturulması sağlanmaktadır.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Teknikleri

Meme dikleştirme ameliyatı teknikleri şunlardır;

Lolipop kesi,

Vertikal yöntem

Ters T yöntemi

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Memesinin normal görüntüsünden hoşlanmayanlar meme dikleştirme ameliyatı olabilir.

Meme Dikleştirme Öncesi

Ameliyat öncesi rutin bir değerlendirme yapılır.

Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır.

Ameliyata etki edecek ilaçlar kullanılmamalıdır.

Meme Dikleştirme Ameliyatı İyileşme Sonrası Süreci