Girişimcilik Topluluğu'ndan Proje Tanıtım Toplantısı

İnönü Üniversitesi Girişimcilik Topluluğu tarafından proje tanıtım toplantısı düzenlendi.

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  • 06.11.2022 11:08
  • Güncelleme: 06.11.2022 12:16
Girişimcilik Topluluğu'ndan Proje Tanıtım Toplantısı
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Toplantıya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Hakan Erkuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Malatya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hilal Acı ile TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Arı katıldı.

Toplantıya katılan konuklar girişimcilik deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Faaliyetler ile ilgili öğrencileri bilgilendiren Girişimcilik Topluluğu Başkanı Eren Çekin, atölye kuracaklarını ve bu kurulacak atölyelerde de öncelik olarak dil eğitiminin ön planda olacağını belirtti.

Atölyelerin dil eğitimine katkı yapacağına vurgu yapan Çekin “İngiliz dili ve konuşma, girişimcilik, atölyeleri olacak. Yabancı ülke tecrübesi edinmiş arkadaşlarımızla yapacağımız atölyelerimizde konuşma tecrübesi de kazanmış olacağız.” dedi.

Bunların yanı sıra öğrencilere Girişimcilik Topluluğu’nun plan, projeleri ve nasıl girişimci olacakları hakkında tavsiyelerde bulunuldu.

Toplantının ardından hediye edilmek üzere gidiş-dönüş şeklinde bir otobüs bileti çekilişi gerçekleştirildi.

 Haber: Yağmur Sayın / İNÜHABER MERKEZİ

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Hasan Yağmur
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