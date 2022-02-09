Giresunspor'dan Transfer Haberi Geldi

Karadeniz futbol takımlarından Girsunspor transfer dönemi bitmeden yeni futbolcu haberini duyurdu. Benfica futbol takımı futbolcusu Chiquinho'yu bu sezonun sonuna kadar kiralık olarak takıma dâhil ettikleri ifade edildi. Süper Lig'de etkili bir futbol ortaya koymaya devam eden Giresunspor futbol takımı transfer dönemi bitmeden yeni kiralık futbolcusunu takıma katmış oldu.

Portekiz Liginde Yer Aldı

Benfica bilindiği üzerine Portekiz futbol takımlarından birisidir. Birçok başarılı futbolcusu olan Benfica'nın Giresunspor ile anlaşması takımın taraftarlarını da memnun etti. Ara transfer dönemi 8 Şubat Salı günü sonlanıyor. Birçok Süper Lig futbol takımı transfer hamlelerini bir bir açıklamaya devam ediyor. Süper Ligde etkili bir performans sergileyen Çotanak lakaplı Giresunspor futbol takımının kiralık futbolcu anlaşması da oldukça etki yarattı.

Bu sezon bitimine kadar kiralanan Chiquinho'nun orta saha futbolcusu olduğu ifade edildi. 26 yaşında bulunan genç futbolsu Giresunspor formasıyla pozunu da vermeyi unutmadı. Çotanaklı formasıyla başarılar dilenen Chiquinho'nun hayli mutlu olduğu görüldü. Süper Lig futbol takımlarından gelen son transfer haberleri dolu dizgin sürmeye devam ediyor.

Sezon Bitimine Kadar Kiralandı