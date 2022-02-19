Gençlerden yeşillendirmeye katkı

Malatya'da gençler bir araya gelerek yeşillendirmeye katkıda bulundu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 19.02.2022 17:34
  • Güncelleme: 19.02.2022 22:35
Gençlerden yeşillendirmeye katkı
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Malatya’da gençler bir araya gelerek yeşillendirmeye katkıda bulundu.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Melekbaba Gençlik Merkezi üyesi bir grup genç, gençlik merkezinin bahçesini yeşillendirmeye devam ediyor. Melekbaba Gençlik Merkezi bahçesine 100’e yakın fidan diken gençler, merkezin bahçesinin yeşil olmasına katkıda bulundu.

Melekbaba Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, etkinlikle gençlerin doğa dostu olmaları sağlandığı gibi yeşile katkıda bulunarak çevre bilinci oluşturuldukları da vurgulandı.

galeri
galeri
galeri
Mete KURTCEBE
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kanbay, korona virüse yakalandı

Kanbay, korona virüse yakalandı

Gürkan, AK Parti ana kademesine sunum yaptı

Gürkan, AK Parti ana kademesine sunum yaptı

Güder'den öğrencilere altın öğütler

Güder’den öğrencilere altın öğütler

Malatya Valiliğinden İdari İzin Duyurusu

Malatya Valiliğinden İdari İzin Duyurusu

Şire pazarı esnaflarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti

Şire pazarı esnaflarından Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti

Başkan Güder'den Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti

Başkan Güder’den Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Çok Okunanlar
1
Yeşilyurt'ta sıfır atık bilgilendirme toplantıları başladı

Yeşilyurt’ta sıfır atık bilgilendirme toplantıları başladı

2
Transfer Haberi: Gent'te Sinan Bolat İlişkisi Kesiliyor

Transfer Haberi: Gent'te Sinan Bolat İlişkisi Kesiliyor

3
Galatasaray Seçime Gidebilir

Galatasaray Seçime Gidebilir

4
Medyum Musa Salah Hoca ile Gerçek Aşk Ritüeli

Medyum Musa Salah Hoca ile Gerçek Aşk Ritüeli

5
Masa Bayraklarının Özellikleri

Masa Bayraklarının Özellikleri

6
Malatya'da yerel yönetimlere kadınların katılım oranı artıyor

Malatya’da yerel yönetimlere kadınların katılım oranı artıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gençlerden yeşillendirmeye katkı

Gençlerden yeşillendirmeye katkı

Malatya'da yerel yönetimlere kadınların katılım oranı artıyor

Malatya’da yerel yönetimlere kadınların katılım oranı artıyor

DAHA FAZLA
Yeşilyurt'ta sıfır atık bilgilendirme toplantıları başladı

Yeşilyurt’ta sıfır atık bilgilendirme toplantıları başladı

Güder: 'Önceliğimiz insanımızın gönüllerini fethetmektir'

Güder: “Önceliğimiz insanımızın gönüllerini fethetmektir”

Malatya Büyükşehir meclis toplantısı gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir meclis toplantısı gerçekleştirildi

Yenice ve Miryaylası göletleri yatırım programına alındı

Yenice ve Miryaylası göletleri yatırım programına alındı

Çınar'dan meslek odaları başkanlarına 'hayırlı olsun' ziyareti

Çınar’dan meslek odaları başkanlarına ‘hayırlı olsun’ ziyareti