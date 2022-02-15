Galatasaray Seçime Gidebilir

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  • 15.02.2022 01:25
  • Güncelleme: 15.02.2022 12:25
Galatasaray Seçime Gidebilir

Süper lig de kötü gidişat sonrası sarı kırmızılı camiada yönetime karşı tepkiler giderek büyüyor. Maç öncesi ve sonrası yönetim sürekli ıslıklanıyor. Galatasaray’da kötü yönetim sonrası erken seçim baskısı giderek artıyor.

Fatih Terim’den sonra gelen Torrent, Galatasaray’da henüz 3 puan ile tanışmadı. Ara transfer döneminde İnaki pena, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis gibi oyuncular ile takviyeler yapılsa da sahada bir türlü olumlu sonuç alınamıyor. Galatasaray’ın En son sırada yer alan Yeni Malatya spor ile arasında 13 puan bulunuyor

Yönetim ve Teknik Ekip Islıklanıyor

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı kırmızılı ekip, son 14 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Ligde düşme tehlikesi yaşayan takım ve kötü gidişata dur diyemeyen yönetim, camia tarafından büyük tepki çekiyor. En son kralbetz.com Kayserispor’la kendi evinde oynayan Galatasaray, geriye düştüğü maçı beraberlikle bitirdi. Yine taraftarlar maç sonu yönetim ve teknik ekibi ıslıklayarak istifaya çağırdı.

Galatasaray’da Baskı Giderek Artıyor

Yaşanan kötü gidişat sonrası hedefte yönetim var. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim’le yolları ayırması üzerine tepkilerin bir numaralı odağı haline geldi. Fatih hocanın yerine getirilen Torrent ise kötü gidişata dur diyemedi.

Sarı kırmızılı camiada mart ayında mali genel kurul toplanacak. Galatasaray’da yönetim ibra edilmeyip erken seçim istenebileceği belirtiliyor. Yönetim bu durum karşısında ne yapacağı bilinmezken teknik ekip kredisini çoktan bitirdi

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