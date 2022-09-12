Galatasaray'ın Eski Hocası Tudor'un Başarısı
Galatasaray'da bir dönem Teknik Direktörlük yapan Igor Tudar Marsilya ile hem başarılarıyla hem yaşadığı olaylarla gündemde yer almaya devam ediyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın hocası Igor Tudor 4-1'lik Reims galibiyeti ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu maçtan sonra Tudor takımı Brest takımı ile 1-1, Nantes'i 2-1, Nice'yi 3-0, Clermont'u 1-0 yendikten sonra Auxerre takımını da yenerek 6 maçta 5 galibiyet almış oldu.
Igor Tudor'dan Olaylar
Igor Tudor çalıştırdıkları İtalyan takımlarından sonra Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın başına geçti. Igor Tudor göreve başladıktan sonra bazı oyuncular arasında sorunlar meydana gelmeye başladı. Tudor'un bazı futbolcularla iletişimi iyi olmadığı için sert tartışmalar da meydana gelmişti.
Igor Tudor'un Futbolcu Cengiz Ünder'e Yaklaşımı
Nantes karşısında 10 kişi olmasına rağmen üstünlüğü yakalayan Marsilya'da Teknik Direktör 83 dakikada Cengiz Ünder'i oyundan çıkardı. Bu durumdan hoşlanmayan Cengiz Ünder hocasına tepki gösterdi. Cengiz'i arkadaşı Payet desteği dikkatlerden kaçmadı. Fransa Ligue 1 maçları her zaman bahis sitelerinde yer almıştır. Online bahis sitelerinden biri olan misliwin birçok spor bahislerine yer vererek üyelerini memnun ediyor. Misliwin bahis sitesi kaliteli oyun ve altyapısı ile üyelerine birçok avantaj sağlıyor. Bonus ve kampanyalardan yararlanmak isteyenler bahis sitesine kolaylıkla üye olunabilir. Bahis sitesi tarafından avantajlar ve bahisler hakkında misliwin şikayetler alanında pozitif yorumlar bulunuyor.