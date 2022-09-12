Galatasaray'ın Eski Hocası Tudor'un Başarısı

Galatasaray'da bir dönem Teknik Direktörlük yapan Igor Tudar Marsilya ile hem başarılarıyla hem yaşadığı olaylarla gündemde yer almaya devam ediyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın hocası Igor Tudor 4-1'lik Reims galibiyeti ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu maçtan sonra Tudor takımı Brest takımı ile 1-1, Nantes'i 2-1, Nice'yi 3-0, Clermont'u 1-0 yendikten sonra Auxerre takımını da yenerek 6 maçta 5 galibiyet almış oldu.

Igor Tudor'dan Olaylar

Igor Tudor çalıştırdıkları İtalyan takımlarından sonra Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın başına geçti. Igor Tudor göreve başladıktan sonra bazı oyuncular arasında sorunlar meydana gelmeye başladı. Tudor'un bazı futbolcularla iletişimi iyi olmadığı için sert tartışmalar da meydana gelmişti.

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