Galatasaray'dan Son Dakika Transfer Haberi!

Ocak ayındaki yeni transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray çalışmalarına hız verdi.

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  • Güncelleme: 15.11.2021 13:01
Galatasaray'dan Son Dakika Transfer Haberi!
Ocak ayındaki yeni transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray çalışmalarına hız verdi.

Tivibu spor kanalında açıklama yapan Metin Karabaş Sarı-Kırmızılıların transfer çalışmaları hakkında son durumun ne olduğu hakkında bilgi verdi.

Fatih Terim ile Çalışmak İstiyor!

Ocak ayında yapılacak transfer işlemleri için kadrosuna güçlü isimler alarak takımını güçlendirmek isteyen Galatasaray, çalışmalarına başladı. Tivibu Spor'a konuşan Metin Karabaş Galatasaray'ın transfer çalışmalarındaki son durumlar hakkında bilgiler aktardı. Sarı-Kırmızılar kadrosuna alacağı isimleri titizlikle değerlendiriyor. bahis giriş 

Şu an da Benfica'da forma giyen Gedson Fernandes ç, Benfica'nın sözleşmeyi uzatma isteğini her seferinde geri çeviriyor. Gedson Fernandes'in Galatasaray'a gelerek sarı- kırmızı forma giymek istediğini ve Fatih Terim ile çalışmak istediğini söylediğini özellikle belirten Metin Karabaş, Gedson Fernandes'in Beşiktaş tarafından da istendiğini belirtti. Şu anda ipler ise tamamen Fernandes'in elinde. Fernandes bu yeni transfer döneminde istediği takıma transferini gerçekleştirme hakkına sahip çünkü Benfica ile sözleşmesini yenilemedi.

Galatasaray'ın 6 numarasındaki boşluğa forma giydirmek için hangi futbolcuyu tercih edeceği, Fatih Terim'in bu konuda fikrinin ne olduğu ve aday olarak düşünülen diğer isimlerin ne olduğu ise şu anlık bilinmiyor. Gözler şimdilik ocak ayında gerçekleşecek transfere çevrildi. Galatasaray taraftarları ve fanatikleri merak ve ilgiyle 6 numaraya gelecek olan bu yeni ismin kim olacağını bekliyor. Fatih Terim tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmış değil.
 

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