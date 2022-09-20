Furkan Akçadağ Kimdir?

Furkan Akçadağ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği fakültesinden 2017 yılında üstün başarı ile mezun olmuştur.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 20.09.2022 15:35
  • Güncelleme: 21.09.2022 15:57
Furkan Akçadağ Kimdir?

1994 Diyarbakır doğumlu olan Furkan Akçadağ, lise eğitimini Jale Tezer Koleji’nde tamamlamıştır. Ardından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği fakültesinden 2017 yılında üstün başarı ile mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra ise Akçadağ İnşaat’ta çalışmaya başlayarak profesyonel hayata atılmıştır. İleri düzey İngilizce’ye ek olarak Almanca ve Arapça dillerine hakim olan Şeyhmus Furkan Akçadağ, günümüzde binlerce kişiye istihdam sağlayan Akçadağ İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise bu sayının 7500 olduğunu resmi olarak bildirdi.

Furkan Akçadağ Açıklamaları

1930 yılından beri taahhüt alanında faaliyet gösteren Akçadağ İnşaat Tic. ve Taah. Ltd.Şti’nin Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Furkan Akçadağ’ın en dikkat çeken açıklaması ise “7500 kişilik istihdam ile ülkenin büyümesine ve kalkınmasına her gün daha fazla katkı sağlayarak büyümeye devam ediyoruz.” oldu. Bu açıklamasıyla Akçadağ, yer aldığı her sektörde öncü ve lider olan Akçadağ İnşaat’ın hem çalışan sayısının büyüklüğüne hem de Türkiye’ye olan katkısına dikkatlari çekmiş oldu.

Türkiye’ye katkısına vurgu yapan Şeyhmus Furkan Akçadağ, Akçadağ İnşaat’ın büyümeye devam ettiğini de belirtti. Akçadağ İnşaat, teknoloji başta olmak üzere Madencilik ve Enerji sektörlerinde faaliyetlerine devam etmektedir. Bunlara ek olarak, ham petrol kuyuları, telekomünikasyon, kara yolu, demir yolu, barajlar, ve konut projeleri gibi pek çok alanda faaliyet göstermektedir. Geçtiğimiz Haziran ayında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA RES-3 yarışmasında Adıyaman bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi Akçadağ İnşaat Tic. ve Taah. Ltd.Şti vererek yeşil enerji alanında da dikkat çekmeye başladı.

Furkan Akçadağ, Akçadağ İnşaat’ın devam etmekte olan projelerinin arasında, Tekirdağ ili Malkara mevkiinde yaklaşık 15 milyon ton kömür rezervi bulunan kömür ocağında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tekirdağ ili dahilinde bulunan er: 3426227 sayılı IV. grup maden sahasının kömürün yıkanmasına (lavvar) yönelik tesis, Türk Telekomünikasyon A.Ş .bünyesinde İstanbul Avrupa Yakası Yapım, Bakım ve Onarım işleri, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Van ili Özalp ilçesi Hudut Hattına 2.etap Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Yapım İşi ve Avrupa’nın en iyi hizmet binası proje ödülünü alan İnegöl belediyesi Hizmet binası Yapım işi gibi projelerin bulunduğunu aktardı.

Furkan Akçadağ açıklamasını Akçadağ İnşaat’ın yakın zaman bitirdiği iki projeyi hatırlatarak bitirdi. Bu projeler ise Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı Altyapı Ayrımları Genel Müdürlüğü İzmir Foça Yat Limanı İnşaatı Hat Tesis Nakil İşi ve Yenimahalle Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Ankara Yenimahalle Karşyaka Pazar Yeri ve Sosyal Tesis İnşaatı gibi işler bulunmaktadır.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
YÖK'ten, MTÜ'ye 'Turuncu Bayrak' ödülü

YÖK’ten, MTÜ’ye ‘Turuncu Bayrak’ ödülü

Yeşilyurt Belediyesi'nin yeni nikah sarayında ilk nikah kıyıldı

Yeşilyurt Belediyesi’nin yeni nikah sarayında ilk nikah kıyıldı

Pütürge'nin çehresi değişiyor

Pütürge’nin çehresi değişiyor

Çocuklar kahvaltıda bir araya gelip eğlendi

Çocuklar kahvaltıda bir araya gelip eğlendi

Yargıtay ve YSK Üyesi Orhan Usta Adına Basketbol Turnuvası Düzenlendi

Yargıtay ve YSK Üyesi Orhan Usta Adına Basketbol Turnuvası Düzenlendi

İnönü'de YKS yerleşme oranları yüksek

İnönü’de YKS yerleşme oranları yüksek

Çok Okunanlar
1
Beton Pompası Kumanda Sistemi Nasıl Çalışır?

Beton Pompası Kumanda Sistemi Nasıl Çalışır?

2
Diş Ve Ağız Sağlığınızı Korumak Adına Doğru Tercih

Diş Ve Ağız Sağlığınızı Korumak Adına Doğru Tercih

3
Eskimeyen Trend Pırlanta Yüzükler

Eskimeyen Trend Pırlanta Yüzükler

4
Pleymut Kalıp Nedir? Pleymut Nerelerde Kullanılır?

Pleymut Kalıp Nedir? Pleymut Nerelerde Kullanılır?

5
Yurtdışından Gelen Hastalar

Yurtdışından Gelen Hastalar

6
SEO Kitabı ile SEO Öğrenmeyen Kalmayacak

SEO Kitabı ile SEO Öğrenmeyen Kalmayacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Radyoloji Ünitesi bölge halkına umut oluyor

Radyoloji Ünitesi bölge halkına umut oluyor

Yeşilyurt'ta sinema akşamları film günleri

Yeşilyurt’ta sinema akşamları film günleri

DAHA FAZLA
Yeşilyurt'ta Çayırköy ve Karahan arasına konforlu yol

Yeşilyurt’ta Çayırköy ve Karahan arasına konforlu yol

Malatya Büyükşehir'e bir ödül daha

Malatya Büyükşehir’e bir ödül daha

Başkan Güder'den, Kur'an kursu öğrencilerine ilgi

Başkan Güder’den, Kur’an kursu öğrencilerine ilgi

Doğanşehir Belediyesine ödül

Doğanşehir Belediyesine ödül

AK Partili Çalık: 'Doğanyol'da 650 konut inşa edildi'

AK Partili Çalık: “Doğanyol’da 650 konut inşa edildi”