Furkan Akçadağ Kimdir?

1994 Diyarbakır doğumlu olan Furkan Akçadağ, lise eğitimini Jale Tezer Koleji’nde tamamlamıştır. Ardından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği fakültesinden 2017 yılında üstün başarı ile mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra ise Akçadağ İnşaat’ta çalışmaya başlayarak profesyonel hayata atılmıştır. İleri düzey İngilizce’ye ek olarak Almanca ve Arapça dillerine hakim olan Şeyhmus Furkan Akçadağ, günümüzde binlerce kişiye istihdam sağlayan Akçadağ İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise bu sayının 7500 olduğunu resmi olarak bildirdi.

Furkan Akçadağ Açıklamaları

1930 yılından beri taahhüt alanında faaliyet gösteren Akçadağ İnşaat Tic. ve Taah. Ltd.Şti’nin Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Furkan Akçadağ’ın en dikkat çeken açıklaması ise “7500 kişilik istihdam ile ülkenin büyümesine ve kalkınmasına her gün daha fazla katkı sağlayarak büyümeye devam ediyoruz.” oldu. Bu açıklamasıyla Akçadağ, yer aldığı her sektörde öncü ve lider olan Akçadağ İnşaat’ın hem çalışan sayısının büyüklüğüne hem de Türkiye’ye olan katkısına dikkatlari çekmiş oldu.

Türkiye’ye katkısına vurgu yapan Şeyhmus Furkan Akçadağ, Akçadağ İnşaat’ın büyümeye devam ettiğini de belirtti. Akçadağ İnşaat, teknoloji başta olmak üzere Madencilik ve Enerji sektörlerinde faaliyetlerine devam etmektedir. Bunlara ek olarak, ham petrol kuyuları, telekomünikasyon, kara yolu, demir yolu, barajlar, ve konut projeleri gibi pek çok alanda faaliyet göstermektedir. Geçtiğimiz Haziran ayında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA RES-3 yarışmasında Adıyaman bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi Akçadağ İnşaat Tic. ve Taah. Ltd.Şti vererek yeşil enerji alanında da dikkat çekmeye başladı.

Furkan Akçadağ, Akçadağ İnşaat’ın devam etmekte olan projelerinin arasında, Tekirdağ ili Malkara mevkiinde yaklaşık 15 milyon ton kömür rezervi bulunan kömür ocağında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tekirdağ ili dahilinde bulunan er: 3426227 sayılı IV. grup maden sahasının kömürün yıkanmasına (lavvar) yönelik tesis, Türk Telekomünikasyon A.Ş .bünyesinde İstanbul Avrupa Yakası Yapım, Bakım ve Onarım işleri, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Van ili Özalp ilçesi Hudut Hattına 2.etap Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Yapım İşi ve Avrupa’nın en iyi hizmet binası proje ödülünü alan İnegöl belediyesi Hizmet binası Yapım işi gibi projelerin bulunduğunu aktardı.

Furkan Akçadağ açıklamasını Akçadağ İnşaat’ın yakın zaman bitirdiği iki projeyi hatırlatarak bitirdi. Bu projeler ise Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı Altyapı Ayrımları Genel Müdürlüğü İzmir Foça Yat Limanı İnşaatı Hat Tesis Nakil İşi ve Yenimahalle Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Ankara Yenimahalle Karşyaka Pazar Yeri ve Sosyal Tesis İnşaatı gibi işler bulunmaktadır.