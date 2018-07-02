Frig Vadisi festivalle tanıtılıyor

Friglerden kalma kaya yerleşimleri, kaya anıtları, mezar odaları, kilise ve şapelleri, peribacaları ve diğer doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en güzel 10 vadisinden birisi olma özelliği taşıyan Frig Vadisini ve Eber Gölü'nü canlandırmak...

Friglerden kalma kaya yerleşimleri, kaya anıtları, mezar odaları, kilise ve şapelleri, peribacaları ve diğer doğal güzellikleriyle Türkiye’nin en güzel 10 vadisinden birisi olma özelliği taşıyan Frig Vadisini ve Eber Gölü’nü canlandırmak ve turizme kazandırmak amacıyla yapılan etkinlikler artarak devam ediyor.

Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illerini kapsayan Frig Vadisi’nin tanıtımı için düzenlenen Ulusal Fotoğraf Yarışması 1. Frig Fotofest dolayısıyla 30 farklı şehirden Afyonkarahisar’a gelen 300’ü aşkın fotoğraf sanatçısı Vali Mustafa Tutulmaz ile birlikte Frig Vadisi ve Eber Gölü gezileriyle tarihi ve doğal güzellikleri fotoğrafladı.

Frig Vadisi ziyareti öncesinde değerlendirmelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, Frig Vadileri’nin turizme kazandırılması, bölgenin halkın ve turizmin hizmetine sunulması amacıyla kurulan FRİGKÜM’ün bu kapsamda çalışmalar yaptığını belirterek; “Friglerden beri insanlar tarafından şifa bulmak için kullanılan bölge Şifalı Frigya olarak da anılmıştır. Bu sayede günümüzde bölgedeki illerden Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illerimizin termal kaynaklarına ilgi artacaktır. Bu tür etkinlikler termal turizmin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Şu anda İhsaniye Kaymakamlığı tarafından sunulan ve FRİGKÜM ile Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin destekleriyle hayata geçirilen proje ile bir zamanlar herkesin hayal olarak gördüğü şeyler gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında yapılan ahşap kulübeler, alınan ATV’ler, bisikletler ve Emre Gölü’nde yapılacak tekne turu ile turistik ürün çeşitliliği arttırılan Frig Vadileri, alternatif turizmin yeni adresidir” dedi.

“Yaptığımız tüm çalışmalar ilimizi tanıtmak için”

“Fotoğraf tutkunlarını gezilerinde yalnız bırakmayan Vali Mustafa Tutulmaz Eber Gölü gezisi sırasında yapılan gezinin amacına ilişkin bilgiler verdi. Amacımız ilimizi daha fazla tanıtabilmek” diyen Vali Tutulmaz, “Ulusal fotoğraf Yarışması 1. Frig Fotofest vesilesiyle misafirlerimizle beraber Eber Gölünde doğal güzelliklerimizi, kuşlarımızı çekiyoruz. Bu festival ve gezi ile değerlerimizi toplumun geneline yayarak tanıtmayı amaçlıyoruz. Tarih ve kültür şehri olan Afyonkarahisar, doğal güzellikleriyle de ön planda olan bir yerdir. Gerek Eber Gölü, gerek Frig Vadisi, gerek Akdağ ve diğer turistik alanları ile ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Buraların tanıtılmasında, topluma kazandırılması için her geçen gün önemli çaba sarf ediyoruz. Yaptığımız tüm çalışmaların amacı ilimizin tanıtımını artırmak, marka değerini daha üst seviyelere çıkarmaktır. Termalle, mermerle, tarihle, lezzetle ünlenen ilimiz artık doğası ve spor turizmi ile de ön plana çıkmıştır. Bu durum öncelikle ilimize daha sonrada ülkemize önemli kazanç sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.Daha sonra 1. Frig Fotofest’e destek olan kişiler ve kurumlar Vali Mustafa Tutulmaz tarafından ödüllendirildi. Çekilen hatıra fotoğrafı ile Ulusal Fotoğraf Yarışması 1. Frig Fotofest sona erdi.