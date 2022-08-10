Fincan Takımı Çeşitleri

Çay Fincan Takımı: Çay fincanı takımlarının aslında ülkemizde taşıdıkları anlam ile Avrupa'da ya da Amerika kıtasında taşıdığı anlam bir hayli farklıdır. Yurdumuzda "çay fincanı" dendiği zaman akla aslında "çay bardağı" gelir ve bu takım, birbirinden narin, cam ve ince belli çay bardaklarından ve bardak altlıklarından oluşur. Bu da bir çay fincanı takımı olarak sayılabileceği gibi farklı ülkelerde yaygın olarak kullanılan çay fincanı takımları, kahve fincanlarında kullanılan kalın seramikten ziyade ince porselen materyalden üretiliyor. Kültürden kültüre göre değişmekle birlikte bazı çay fincanlarının hiç kulpu bulunmazken, genellikle büyük bir kısmının sağ tarafında bir adet benzer incelikte yuvarlak bir tutacağı yer alıyor. (İşin aslına bakarsanız genel olarak fincan üretiminde ilk fincan kulpu, 1707 yılında Alman Johann Friedrich Bottger tarafından icat edilmiş.) Çayın daha keyifli içilebilmesi ve tadının daha net alınabilmesi için çay fincanları kahve fincanlarına kıyasla daha kısa ve daha geniş üretiliyor. Bununla birlikte yine bir çay fincanı geleneği olarak sabah tüketilen çaylar için üretilen çay bardakları, 5 çayı için tasarlananlara göre hacimsel olarak daha büyük dizayn ediliyor.