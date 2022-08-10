Fincan Takımı Çeşitleri
İster çeyiziniz ister günlük kullanımınız için olsun, fincan takımı seçerken karşınıza pek çok farklı alternatif çıkacaktır. Fincan takımları, her mutfağın olmazsa olmazları olup, özellikle keyifli sohbetlerin ve neşeli anların da simgesidir aynı zamanda. Peki fincan takımı seçerken nelere dikkat etmeli? En sık kullanılan fincan takımı çeşitleri hangileridir? Evinize yeni bir fincan takımı satın alırken kulağınıza küpe olacak pek çok tüyoyu ve püf noktayı bu yazımızda bulabilirsiniz.
Fincan Takımı Nedir, İçerisinde Hangi Parçalar Bulunur?
Fincan takımı, genellikle 6 adet fincan ve 6 adet fincan tabağından oluşan, farklı renk, model, doku, materyal, tasarım, ebat ve desenlerde tüketici beğenisine sunulan mutfak gereçleridir. Fincan takımlarının içerisinde standart olarak fincan ve fincan altlıkları bulunur; ancak daha modern tasarımlı fincan takımlarında bazen altlık kullanılmaz. Siz de tercihinize uygun tabaklı ya da tabaksız fincan takımlarından zevkinize göre bir seçim yapabilir ve keyifle kullanabilirsiniz. Şimdi gelin, karşınıza en çok çıkacak olan fincan takımı seçeneklerine yakından bakalım:
- Kahve Fincan Takımı: Neredeyse tamamı 6 adet fincan ve 6 adet fincan altlığından oluşur. Kahve fincanı takımlarının yapısı, diğer fincan çeşitlerinden ve aslen diğer kupa ya da bardak çeşitlerinden biraz farklıdır. İdeal kahve tüketim deneyimini sunmak için kahve fincanlarının özellikle mineli seramik malzemeden üretilmesi önerilir. Mineli seramik, içindeki sıcak kahveye ihtiyaç duyduğu yalıtımı sağlarken aynı zamanda sürekli olarak kullanılan ve yıkanan bu mutfak ürünlerinin kolay kırılmasını ya da çatlamasını da önleyen bir materyaldir. Sıcak bir içecekten sonra hemen soğuk su ile temas edebilen bu malzeme, böylelikle kahve fincanların temizlenmesinde de dayanıklılık ve direnç sağlar. Fincan içerisindeki içecek sıcak olarak tüketileceği için kahve fincanlarının bir adet ergonomik ve kolay tutulabilir bir tutacağı bulunur. Evrensel kullanımına baktığımız zaman ise cappucino fincanı, espresso fincanı, cortado fincanı gibi kendi içerisinde ayrılan envaiçeşit kahve fincanı takımıyla karşılaşmak mümkün.
- Çay Fincan Takımı: Çay fincanı takımlarının aslında ülkemizde taşıdıkları anlam ile Avrupa'da ya da Amerika kıtasında taşıdığı anlam bir hayli farklıdır. Yurdumuzda "çay fincanı" dendiği zaman akla aslında "çay bardağı" gelir ve bu takım, birbirinden narin, cam ve ince belli çay bardaklarından ve bardak altlıklarından oluşur. Bu da bir çay fincanı takımı olarak sayılabileceği gibi farklı ülkelerde yaygın olarak kullanılan çay fincanı takımları, kahve fincanlarında kullanılan kalın seramikten ziyade ince porselen materyalden üretiliyor. Kültürden kültüre göre değişmekle birlikte bazı çay fincanlarının hiç kulpu bulunmazken, genellikle büyük bir kısmının sağ tarafında bir adet benzer incelikte yuvarlak bir tutacağı yer alıyor. (İşin aslına bakarsanız genel olarak fincan üretiminde ilk fincan kulpu, 1707 yılında Alman Johann Friedrich Bottger tarafından icat edilmiş.) Çayın daha keyifli içilebilmesi ve tadının daha net alınabilmesi için çay fincanları kahve fincanlarına kıyasla daha kısa ve daha geniş üretiliyor. Bununla birlikte yine bir çay fincanı geleneği olarak sabah tüketilen çaylar için üretilen çay bardakları, 5 çayı için tasarlananlara göre hacimsel olarak daha büyük dizayn ediliyor.
- Türk Kahvesi Fincan Takımı: Oldukça yoğun bir tadı ve elbette ziyadesiyle yüksek oranda kafein içeriği olduğu için Türk kahvesi, diğer kahve türlerine ve çay çeşitlerine göre çok daha ufak bardaklarda tüketiliyor. Türk kahvesi fincanları, genellikle 90-100 ml arasında olmakla birlikte bazen duble kahve porsiyonu tüketen kesime özel olarak 120-150 ml arası da piyasaya sürülebiliyor. Türk kahvesinin dokusundan, tadından ve kokusundan maksimum verim alabilmek için geleneksel Türk kahvesi fincanlarının ince porselen ya da seramikten üretilmesi, köpüğün dağılmaması için ağız kısmının dip kısmı ile aynı genişlikte olması tavsiye ediliyor. Türk kahvesi fincan takımı seçerken aynı zamanda takımla uyum sağlayacak bir de kahve yanı su bardağı takımı alınması öneriliyor. Bazen ise Türk kahvesi fincanları espresso fincanları ile karıştırılabiliyor ya da aynı amaç için kullanılabiliyor. Literatürde "demitasse" olarak da bilinen espresso fincanları, Türk kahvesi fincanlarının aksine oldukça kalın seramikten, porselenden ya da bazen camdan dahi üretilebiliyor. Espresso fincanları, Türk kahvesi fincanlarından bir boy daha büyük oluyor ve espresso köpüksüz olduğu için ağız kısmı dip kısmından bir miktar daha geniş olabiliyor.
Fincan Takımı Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?
- Fincan takımı seçimi yaparken önceliklerinizi ve ihtiyaçlarınızı belirlemeli ve buna göre bir satın alma yapmalısınız.
- Her ne kadar şıklık fincan takımı seçiminde önemli bir kriter olsa da, günlük olarak kullanacağınız fincan takımlarının işlevselliğinin de bir o kadar önemli olduğunu unutmamalısınız.
- Kolay kırılabilir porselen, ince seramik ya da borosilikat cam gibi fincan takımlarını internetten satın alırken güvenilir kargo firmaları ile çalışmaya özen göstermelisiniz.
- Aileniz için fincan takımı seçerken sadece kendi zevk ve tercihlerinizi değil, ailenin geriye kalan üyelerini de göz önünde bulundurmalısınız.
- "Pahalı her zaman en iyisidir" mantığı yerine hangi fincanın hangi amaç için kullanıldığına odaklanmalı ve seçiminizi bu bakış açısıyla yapmalısınız.
- Eğer evinizde bol bol misafir ağırlamayı ve geniş kalabalıklara kahve ya da çay ikram etmeyi seviyorsanız, 6'lı takımlar satın alırken ikişer adet set alıp onları 12'liye tamamlayabilirsiniz.
- Satın almaya karar verdiğiniz fincan takımınızı gerçekten de üretildiğini amaç için kullanmaya özen göstermelisiniz; örneğin büyükçe espresso fincanlarında Türk kahvesi içmemeli ya da kalın seramikten imal edilmiş kahve fincanlarında çay içmeyi tercih etmemelisiniz.