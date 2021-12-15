Fenerbahçe'nin Ezeli Rakibine Karşı Başarısı!

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a karşı aldığı başarılar gözlerden kaçmadı. Hem futbol hem de basketbolda rakibine karşı gösterdiği performans puan kazanmalarını sağladı.

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  • Güncelleme: 15.12.2021 12:42
Fenerbahçe'nin Ezeli Rakibine Karşı Başarısı!
Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a karşı aldığı başarılar gözlerden kaçmadı. Hem futbol hem de basketbolda rakibine karşı gösterdiği performans puan kazanmalarını sağladı.

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a karşı aldığı başarılar gözlerden kaçmadı. Hem futbol hem de basketbolda rakibine karşı gösterdiği performans puan kazanmalarını sağladı. Fenerbahçe'nin son zamanlarda ki Galatasaray karşısında aldığı puanlar taraftarların gurur kaynağı oldu. 1xbet casino

Fenerbahçe Futbol Takımı Galatasaray'a Gücünü Gösterdi!

Fenerbahçe erkek futbol takımı 1 kişi eksik kalmasına rağmen 2-1 kazanarak Nef stadyumunda Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı. İlk golü Galatasaray 16. Dakikada atarken Fenerbahçe 31. dakika da Mesut Özil, 90+4 de ise Crespo'nun golüyle 3 puanın sahibi oldu. 

Sadece erkek futbol takımıyla kalmayarak 7 aralıkta kadın futbol takımı da 10 kişi kalan Galatasaray takımını 7-0 yenerek tarihe adını yazdırdı. Fenerbahçe iki farklı branşta ezeli rakibi Galatasaray'a karşı çok önemli puanlar kazandı. Fenerbahçe taraftarı bu galibiyetler ile yüzü güldü. 

Fenerbahçe Basketbol Takımı Ezeli Rakibi Galatasaray'a Karşı Galibiyet Kazandı!

Fenerbahçe son zamanlarda iki farklı branşta Galatasaray'a karşı başarıları en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Kadın ve erkek futbol takımının başarılarının yanı sıra basketbolda da önemli galibiyetler aldı. 

8 aralıkta kadın basketbol takımı Galatasaray'ı Euoroleague' de 107-62'lik bir farkla mağlup etti. Fenerbahçe Erkek basketbol takımı da Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı. 

Fenerbahçe Beko 86- 76 sayılık sonuçla Galatasaray'a karşı galibiyet aldı. Fenerbahçe son zamanlarda ki iki farklı branşla ezeli rakibine karşı aldığı başarılar gözden kaçmadı.
 

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