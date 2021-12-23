Fenerbahçe'de Slaven Bilic Rüzgarı

Süper Lig'de kötü giden gidişatın önünü kesmek için Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe futbol takımı; Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile prensipte anlaşma sağladığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Başkan Ali Koç'un görevde kalacağı kesinleşirse anlaşmanın yürürlüğe konulacağı ifade edildi.

Anlaşma Sağlandığı Şeklinde Duyumlar Var

Pereira'nın ardından teknik adamın Slaven Bilic olacağı şeklinde gelen duyumların ardından; prensipte 2.9 milyon Euro üzerinden anlaşmanın sağlanacağı yönünde ifadeler yer aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevde kalması sürerse Hırvat teknik adamın 3 Ocak'ta Çin'de son maçına çıkacağı şeklinde açıklamalara yer verildi. Dinamobet

Fenerbahçe yönetiminin prensipte anlaştığı Slaven Bilic'in şu an için de Fenerbahçe'den gelecek haberi beklediği iddia edildi. Beşiktaş'ın da listesinde bulunan Slaven Bilic'in başka bir kulüp ile anlaşma sağladığı yönünde bir cevap verdiği de belirtildi. Çin'deki takımının başından ayrılacak olan Hırvat teknik adamın son noktayı koymak için Ali Koç'tan ve yönetimden haber bekliyor. Palmscasino

İstanbul'a Davet Edileceği Açıklandı Betsitem

Fenerbahçe futbol takımı ile anlaşmaya çok yakın olan Slaven Bilic'in şu an da görev yaptığı takımla yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe tarafından İstanbul'a davet edileceği ve anlaşmanın detaylarının görüşüleceği yönünde ifadelerde yer aldı. Karşılıklı olarak anlaşma sağlanırsa Slaven Bilic'in Adana demir spor ile oynanacak maçın başında yer alması ve teknik direktörlük görevine Kadıköy'de başlaması çok yakın olarak görülüyor.

