Fendoğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, Öğretmenler Günü mesajında, 'Öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen zayıf düşecek, geride kalacak, bu yüzden canlılık emarelerini kaybedecektir' dedi.

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  • Güncelleme: 25.11.2021 00:06
Fendoğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, Öğretmenler Günü mesajında, 'Öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen zayıf düşecek, geride kalacak, bu yüzden canlılık emarelerini kaybedecektir' dedi.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, Öğretmenler Günü mesajında, “Öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen zayıf düşecek, geride kalacak, bu yüzden canlılık emarelerini kaybedecektir” dedi.

MHP Malatya Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Fendoğlu, “24 Kasım 1928 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini kabul etmesiyle yıllardır kutlanan bu güzel günde, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için kaliteli bir eğitim-öğretim süreci geçirilmesini diliyorum. Bir Milletin Milli, Ahlaki ve Kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlıdır. Öğretmenler, yapıcı, oluşturucu ve fedakar, çevreye güven ve inanç veren, içi insan sevgisiyle dolu kişilerdir. Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayıran en önemli özellik, malzemesinin ve meyvesinin insan olmasıdır. insanın insan olma vasfını ön plana çıkaran şey ise eğitim ve kültürdür. Dolayısıyla öğretmenler ömür boyu öğrenen ve öğreten olmak gibi bir ayrıcalığa sahiptir” ifadelerine yer verdi.

Fendoğlu, mesajını şöyle tamamladı:

"Öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen zayıf düşecek, geride kalacak, bu yüzden canlılık emarelerini kaybedecektir. Aydınlığın simgesi, toplumun yol göstericisi öğretmenlerimizin bu özel gününde, İnsan yetiştirmek gibi kutsal bir görev olan öğretmenlik mesleğini icra eden tüm öğretmenlerimizi kutluyor, hayatları boyunca yetiştirdikleri ve yetiştirecekleri tüm çocuklarımız adına teşekkür ediyorum. İrfanı ve vicdanı hür milli ve evrensel değerlere vakıf nesiller yetiştirmek gibi ulvi ve idealist bir görev ifa eden; görev başındayken şehit düşmüş ve bir nedenle Hakk’a yürümüş olan bütün öğretmenlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlık, esenlik temenni ediyor, bütün Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü içtenlikle kutluyorum.”

Mustafa YAĞMUR
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