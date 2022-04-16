Fendoğlu'ndan Mevlid'e davet

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, amcası Şehit Hacı Hamit Fendoğlu, gelini ve iki torunu için okutulacak Mevlid-i Şerife vatandaşları davet etti.

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  • 16.04.2022 12:48
  • Güncelleme: 16.04.2022 13:52
Fendoğlu'ndan Mevlid'e davet
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Milletvekili Fendoğlu yaptığı açıklamada, “17 Nisan 1978 tarihinde Malatya Belediye Başkanı iken uğradığı hain saldırı sonucu şehadete eren Şehit Hacı Hamit Fendoğlu, gelini Hanife Fendoğlu ve torunları Bozkurt ve Kürşat Fendoğlu’nun şehadetlerinin 44’üncü sene-i devriyesinde 17 Nisan 2022 pazar günü saat:15:30 da Malatya Yeni Cami’nde Mevlid-i Şerif okutulacaktır” ifadelerine yer verdi.

Hasan Yağmur
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