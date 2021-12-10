Fendoğlu, Kuluncak'a hükümet binası ve belediye hizmet binası istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, Kuluncak için hükümet binası ve belediye hizmet binası istedi.

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  • Güncelleme: 10.12.2021 12:16
Fendoğlu, Kuluncak'a hükümet binası ve belediye hizmet binası istedi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, Kuluncak için hükümet binası ve belediye hizmet binası istedi.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinin 3. Gününde, İçişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda söz alarak Malatya’nın Kuluncak ilçesi için yeni Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası talebini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya iletti.

Fendoğlu konuşmasında , “Her 2 bakanlığımızın da bütçesi hayırlara vesile olsun inşallah. Talebimiz İçişleri Bakanımızdan. Uranyum, toryum, bakır, demir madenleri ve yeraltı zenginlikleriyle gelecek yıllarda stratejik açıdan ülkemiz için önemli bir yere sahip olacak olan Malatya Kuluncak ilçemizde mevcut durumda belediye ve kaymakamlık binalarımız eski ve yetersizdir. Kuluncak ilçemize yakışır bir belediye hizmet binası ile hükûmet konağı Kuluncak’lı hemşerilerimizin Sayın İçişleri Bakanımızdan talebidir” ifadelerini kullandı.

Mustafa YAĞMUR
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