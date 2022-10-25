Fendoğlu, elektrik sorununu gündeme getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, TMBB'deki konuşmasında, köylerdeki yetersiz kalan elektrik şebekesi sorununu gündeme getirdi.

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  • 25.10.2022 17:39
  • Güncelleme: 26.10.2022 13:55
Fendoğlu, elektrik sorununu gündeme getirdi
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, TMBB’deki konuşmasında, köylerdeki yetersiz kalan elektrik şebekesi sorununu gündeme getirdi.

MHP Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, köy gezilerinde vatandaşlar tarafından kendisine iletilen sorun ve talepleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme getirmeye devam ediyor. Fendoğlu, bu kez köylerdeki elektrik şebekesinden dolayı yaşanan sorun ve sıkıntıları dile getirdi. Fendoğlu, TBMM’de gündem dışı söz alarak elektrik şebeke hatlarının eski olması, trafo kapasitelerinin yetersizliği, kapalı devre eksikliği gibi nedenlerle yaşanan sorunu dile getirerek, vatandaşların taleplerini çözüm bulmasını istedi. Fendoğlu konuşmasında, “Battalgazi, Doğanşehir, Darende, Kuluncak ve Hekimhanlı hemşerilerimizin bize ilettikleri taleplerini yüce Meclis aracılığıyla iletiyoruz. Bu çerçevede Malatya Battalgazi-Üzümlü, Çolakoğlu, Karatepe, Alişar, Boran, Doğanşehir-Erkenek, Küçüklü, Gövdeli, Darende-Yeniköy, Kuluncak-Karaçayır, Sofular, Hekimhan Kozdere köylerimizdeki elektrik şebeke hatlarının eski olması, trafo kapasitelerinin yetersizliği, kapalı devre eksikliği gibi nedenlerle bölgedeki vatandaşlarımız sorun yaşamaktadırlar. Elektrik projelerinin, 2023 yılı yatırım planına alınarak bir an önce tamamlanması hemşehrilerimizin bize ilettiği talepleridir” ifadelerini kullandı.

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Mete KURTCEBE
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