Eskimeyen Trend Pırlanta Yüzükler

Günün birinde siz de sevdiğiniz insana güzel bir hediye almak isteyebilirsiniz. Bilhassa sevdiğiniz kadını sevindirecek türden bir hediye arıyorsanız doğru yerdesiniz! Pırlanta yüzük sayesinde hem karşınızdaki insanı sevindirirsiniz hem de vermiş olduğunuz paranın karşılığını sonuna kadar veren bir ürüne sahip olmanın ayrıcalığını yaşarsınız.

Takdir edersiniz ki, pırlanta yüzük satın almak isteyenlerin önünde çok sayıda seçenek bulunuyor. Tektaş pırlanta yüzük başta olmak üzere trend pırlanta yüzük, beştaş ve daha birçok seçeneğin sizi beklediğini söyleyebiliriz. Buna ek olarak, nereden pırlanta yüzük satın alacağınız da oldukça mühim! Bu noktada, sizi vakit kaybetmeden Lizay Pırlanta ile tanıştırmak istiyoruz.

Popüler Pırlanta Yüzükler

Pırlanta denildiği zaman akan sular durur. Aşk, güç ve ışıltı anlamına gelen pırlanta yüzüklere sahip olmayı her kadın ister. Bilhassa evlilik teklifi sırasında tektaş pırlanta sunmak önemli bir gelenektir. Bu noktada, birçok kişinin pırlanta yüzükler hakkında araştırma yaptığını söyleyebiliriz.

Pırlanta yüzük birden çok alanda kullanılabilir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi evlilik teklifleri sırasında kadına hediye olarak verilebilir. Bunun yanı sıra, doğum günlerinde, Sevgililer Günü’nde, evlilik yıldönümlerinde de kadınlara verilebilecek en güzel hediyeler arasında yer alır. Birden çok modele sahip olması ve neredeyse her kombin ile uyum sağlaması ciddi bir avantajdır. Bunun yanı sıra, hem özel gün ve gecelerde hem de normal zamanda kullanılabilecek türden bir aksesuardır.

Popüler pırlanta yüzükler arasında tektaş, beştaş, fantezi, trend, tam tur, yarım tur, tria, safir, zümrüt, renkli taşlı yüzük gibi seçenekler yer alır.

Trend Tektaş Pırlanta Yüzükler

Tektaş pırlanta birçok kadının hayalini süsler. Başrolünde pırlantanın olduğu büyülü bir aşk hikayesinin kahramanlarından birisi olmak adına siz de sevdiğiniz kişiye vakit kaybetmeden tektaş pırlanta yüzük satın almalısınız. Pırlanta; sevdiğiniz kişiye duyduğunuz aşkın ve bağlılığın bir simgesi olarak ifade edilebilir. Bu noktada, her kadının özel olduğunu da unutmamalısınız. Birden çok tektaş pırlanta yüzük arasından seçim yaparken sevdiğiniz kişinin beğenilerine uygun hareket etmelisiniz.

Tektaş pırlanta yüzük seçenekleri arasından seçim yapılırken bilhassa karat ağırlığına önem verilmelidir. Yüzük fiyatları da karat ağırlığına göre değişkenlik gösterir.

Beştaş Pırlanta Yüzükler

Beştaş yüzük ler son derece değerli ürünlerdir. Her bir taşın farklı bir anlamı vardır. Gösteriş sevenler için ideal seçeneklerdir. Beştaş yüzüklerin alyans olarak kullanıldığını ifade etmek gerekir. Aşk, sadakat, bereket, huzur ve mutluluk anlamlarına gelen taşlardan ibaret olan bu yüzüğün fiyatı yüksektir.

Pırlanta Yüzük Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pırlanta yüzük satın almak isteyenlerin 4C kuralına dikkat etmeleri önemli bir zorunluluktur. Karat, berraklık, renk ve kesim olmak üzere söz konusu dört faktöre önem verilmelidir.

Karat

Karat; pırlanta söz konusu olduğunda en önemli hususların başında gelir. Pırlantanın ağırlığına göre tespit edilmesine rastlanır. Bir karat; pırlanta dünyasında 100 puan olarak belirlenir. Farklı minerallerin farklı yoğunlukları olmasından mütevellit her bir taşın karat miktarı ile pırlantanın karat ölçüsü aynı olmayacaktır.

Berraklık

Pırlantanın üzerinde birtakım lekeler vardır. Her pırlantada bulunan bu izlerin azalmasıyla pırlantanın berraklığı artacaktır. Bu durum; pırlantanın daha değerli hale gelmesine sebebiyet verir.

Güven

Kaliteli pırlanta satın almak isteyenlerin güvenilir bir kurumdan alışveriş yapmaları tavsiye edilir. Lizay Pırlanta; sertifikalı ürünleri ile göz doldurur.

Sertifika

Lizay Pırlanta ürünlerinin her birisinin sertifikası mevcuttur. Örneğin, DR70597 – 0.04 karat pırlanta tektaş yüzük – 1.45 gr sekiz ayar beyaz altın şeklindeki ürün tanıtımlarına site üzerinden ulaşılabilir.