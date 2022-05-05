Duruşunuzdaki Etkiyi Meme Küçültme Operasyonuyla Arttırın

Kadınlığın getirdiği önem verilen ve dikkat çeken noktalardan biri olan göğüslerin vücuttaki aşırı büyüklüğü ve bunun neticesinde de farklı olumsuzlukları beraberinde getirir. Bunlar sırtta oluşan ağrı iskelet sistemindeki bozukluk kıyafetlerin orantısız duruşu ve psikolojik açıdan ciddi sıkıntılar olarak sıralanabilir. Artık tüm bu durumlara meme küçültme ameliyatı ile veda etmek mümkün.





Meme Küçültme Ameliyatı nedir?

Meme küçültme operasyonu kişinin memedeki mevcut fazla olan meme dokusu ve sarkıklık oluşturan derinin çıkarılarak istenilen görüntüye kavuşturma işlemidir.

Meme küçültme ameliyatı aynı zamanda göğüs küçültme olarak da bilinir. Memenin mevcuttaki büyüklüğüne şekil verip fazla olan dokusu alınarak istenilen şekle ve boyuta ulaştırılır.

Memenin aşırı büyük oluşu estetik kaygılarla beraber fizyolojik görüntü ve sağlık sebepleriyle de kişinin günlük yaşamını oldukça etkiler.

Meme Küçültme Ameliyatı nasıl ve neden tercih edilir?

Meme küçültme operasyonu genel anestezi ile gerçekleşir ve anestezi sebebiyle herhangi bir acı ve ağrı hissedilmez. Ameliyat yaklaşık 2,5-3 saat kadar sürer ve güvenilir bir operasyondur.

Kişiler estetik veya medikal nedenlerden dolayı meme küçültme ameliyatını tercih eder. İşlem deneyimi olan tecrübeli bir hekim uygun şartlarda ve kadrosuyla izsiz denebilecek başarılı bir operasyon gerçekleştirilebilir.

Meme küçültmeyi tercih eden kişilerin sağlık nedenleri ve vücuttaki iskelet sisteminin hasarı durumlarında yoğunlukla tercih edilir. Meme büyüklüğüyle binen ağırlığın boyunu sırtı kolları etkileyerek omuzlarda ağrı ve göğüs altı pişik ve terleme gibi durumlar yaşanır.

Meme küçültme ameliyatını aşırı kilo alışverişi çok sayıdaki doğum ve emzirmeden kaynaklı oluşan sarkıklıklar ilerleyen yaş ve hormonal sebeplere dayalı sıkça tercih edilir. Meme küçültme ameliyatı tüm ortaya çıkan sorunlara yada tamamen estetik amaçlı göğüslerin forma sokulması adına uygulanır.

Meme küçültme ameliyatını tercih edenlerde genetik etkinlikler sık rastlanabilir. Göğüsün fazla hacmi vücutta fazla ağırlık oluşturarak çabuk yorulma gibi sosyal hayatı ciddi boyutta olumsuz etkileyebilir.

Meme küçültme ameliyatı meme bölgesi için istenilen büyüklükte estetik diri ve genç görünüm sağlanılmasını amaçlar.

Özellikle kadınlarımız da fazla meme büyüklüğü güzellik kaygısı oluşturur. Eğer ki meme boyutu göğüs katlantı çizgisinin altına düşmüş ise normalin dışında bir göğüs boyutu mevcuttur. Bu durumlarda meme küçültme ameliyatı mutluluk verici estetik bir operasyondur.

Meme küçültme ameliyatı sırasında göğüsteki kırışıklıklar kolaylıkla ortadan kaldırılır. Mevcuttaki asimetri olan memelerinde aynı zamanda boyutu ve şekli düzeltilir.

Meme küçültme estetiği hem kişiyi istediği forma ve boyuta ulaştırır hem de meme ucunun olması gereken yere yukarı kaldırma işlemi sağlanır.

Meme küçültme ameliyatı tercih edilme nedenlerinden birinin de Konunun Uzmanı Op. Dr. Leyla Arvas “ Aşırı büyük olan göğüs kişinin olduğundan daha fazla kilolu görünmesine ve vücuttaki mevcut orantısızlık giyim tarzını ve sosyal yaşamı olumsuz etkilemesinden kaynaklı nedenlerle de sıkça tercih edilmektedir.” diyerek belirtti.

Kişi meme boyutunda oluşacak değişimi meme başı konumunu çıkartılacak meme dokusu ve sarkan deri detayını operasyon öncesinde hekiminden detay alıp bilgi sağlamalıdır.

Göğüs küçültme operasyonuyla düzenli bir form sağlanır. Bu formla sarkık olan fazla deri ve meme dokusu çıkartılarak daha genç bir göğüs elde edilir.

Meme küçültme operasyonu doğum ve emzirme ardından tercih edilmek istenebilir. Ancak emzirme sebebiyle göğüste deformasyon daha artacak dolayısıyla büyük olan meme boyutuna sarkıklık düzeyi artarak eklenecektir.

Meme küçültme operasyonunun öncesi de operasyon kadar önemlidir. Kişiye özel yapılan bir estetik operasyondur. Uzman hekim ile ameliyat öncesi ve sonrası gerekli bilgilendirmeler sağlanmalıdır.

Meme küçültme ameliyatı ve Meme dikleştirme ameliyatının bir arada uygulanması işlemini Op. Dr. Leyla Arvas “Meme küçültme operasyonunda meme boyutu kişinin fiziki yapısı ile doğru orantılı olarak ve istenilen ölçülere indirilir. Meme başını uygun konuma getirip hem küçültme ve hem de dikleştirme olarak bütünsel uygulanabilir. “ olarak özetliyor.

Meme Küçültme Ameliyatında kullanılan teknikler nelerdir?

Meme küçültme ameliyatında kişiye istenilen şekle ve boyuta göre farklı teknikler kullanılabilir. Bunlar operasyonun kesi yerleri ve mevcut meme boyutunun uygunluğuna göre uyarlanır.

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gibi meme boyutunda oluşturulacak şekil işlem ve kişinin taleplerine göre teknikler uzman hekim yönlendirmesi ile belirlenir.

Çok fazla tercih edilmemesiyle beraber meme boyutuna bağlı olması kaydıyla liposuction ile meme küçültmesi sağlanabilir. Sarkmaya daha fazla rastlanma ihtimali olan bir tekniktir.

Meme küçültme operasyonunda meme boyutunun sarkma derecesine göre tamamlayıcı işlemler de uygulanabilir. Meme dikleştirme ameliyatı kişinin talebi ve hekimin uygun bulması halinde uygulanabilir.

Meme küçültme operasyonunda istenilen görüntü dekolte bölgesi için veya sağlık açısından olması gibi tercih edilme nedenleri değişebilir. Dolayısıyla tamamlayıcı estetik operasyonları ihtiyaç duyulan görsel şekil ve talebe göre uygulanır.

Meme küçültme operasyonunda fazla olan sarkan deri ve doku çıkarılır. Meme dikleştirme ameliyatında ise fazla olan meme dokusu çıkarılmaz kırışıklık olan bölgelere her iki işlemde de gerginlik sağlayarak genç bir görünüm elde edilir.

Meme Küçültme Ameliyatı sonrası ve iyileşme süreci nasıldır?

Meme küçültme ameliyatı ilk haftada iyileşme süreci büyük ölçüde sağlanıyor. Operasyon ardından ilk 10 günde kol kaslarını zorlayabilecek hareketlerden uzak durulmalıdır.

Operasyonu yaptırmak isteyen kişinin detaylı hekimi muayenesinin ardından meme başı yeri meme dokusu ve sarkma derecesi kontrol edilir. Meme küçültme işlemi kişiye özel ve istenilen şekle uygun planlanan bir işlemdir.

Meme küçültme ameliyatının ardından 1 ay sonrasında hafif sporlara ve günlük yaşama dönülür.

Meme küçültme ameliyatı her ameliyatta olduğu gibi kesi ile yapıldığı için iz kalabilir. Ancak operasyonu yapan deneyimli hekim ve uygulanan tekniklere göre iz durumu değişkenlik gösterir.

Meme küçültme ameliyatı ardından önerilen balenli sütyen protezi sabitlemek ve doğal bir görünüm elde etmek amaçlı şekillendirici olarak önerilir.

Operasyon sırasında vücudun doğal kıvrımlarına uygun bir işlem sağlanılırsa iz gözle görülemeyecek kadar saklanır.

Meme küçültme operasyonu yaptırmak isteyen kişi ve uzman hekim arasında hastanın beklentileri ve fizyolojik muayenelerin sonrası değerlendirmeler işlem başarısı adına oldukça önemlidir.

Meme Küçültme ameliyatını kimler yaptırabilir?

Meme küçültme işlemini memelerin görüntüsünden büyüklüğünden memnun olmayan her kişi güvenle tercih edebilir.

Gebelik durumu olan kadınlar dışında uygulama yaşları ortalama 18-23 yas ve üzeri olup göğüs yapısı oturmuş kişilere rahatlıkla uygulanabilir.

Meme Küçültme Fiyatları?

Meme küçültme işlemi için operasyonun yeri meme yapısı görüntüsü ve şekline ayrı vücut tiplerine uygulanacak işlem miktarına planına göre uzmanınız tarafından belirlenir.

Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerin internet sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Bu nedenle sizlerde hayal ettiğiniz sıkı bir görünüme kavuşmak isterseniz.

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