Düğün Paketlerinde Yaz Fırsatları Devam Ediyor! Fırsatları Kaçırmayın!

Türkiye’nin en ucuz fiyatlara mobilya üretip satan markası olan markası olan Gündoğdu Mobilya, evlerinize geliyor! Koltuk takımı, yemek odası takımı, yatak odası takımı, genç odası ve daha birçok ürün kategorilerinde fiyatları dipte tutarak halkı kaliteli mobilya ile buluşturuyor!

Düğün Paketi Modelleri Fiyatları 2022

Evlilik hazırlığı içerisinde olan çiftler için üretilen düğün paketleri , koltuk takımı, yemek odası ve yatak odası içeriğinden oluşur. Modern tasarımlara sahip düğün paketi modelleri, düğün sezonunun girmesiyle beraber oldukça fazla tercih edilmekte.

Tüm mobilya ihtiyacınızı karşılayan dugun paketleri ile evlerinizin mobilya ihtiyacını uygun fiyatlara karşılayabilirsiniz.

Cüzdanınızı düşünen Gündoğdu Mobilya, düğün sezonunda en çok tercih edilen marka olarak karşımıza çıkıyor.

Gündoğdu Mobilya’nın Bazı Düğün Paketi Modelleri

Halkın cebini düşünen Gündoğdu Mobilya’nın düğün paketi fiyatları 26.790 TL’den başlamaktadır. Kalitede bir numara olan düğün paketi modellerinden bazıları şu şekildedir:

Lena Düğün Paketi

Asya Koltuk Takımı, Lena Yemek Odası Takımı ve Lena Yatak Odası Takımı içeriğinden oluşmaktadır. Düğün paketi mobilya fiyatı 47.125 TL’dir.

Asya Koltuk Takımı

2 adet üçlü koltuk ve 1 adet tekli berjerden oluşmaktadır. Turuncu, krem ve antrasit renk seçenekleri mevcuttur.

Lena Yemek Odası Takımı

1 adet açılır masa, 6 adet sandalye, 1 adet tv sehpası, 1 adet tv ünite rafı, 1 adet tv ünite dolabı ve 1 adet aynalı kondoldan oluşmaktadır.

Lena Yatak Odası Takımı

1 adet 6 kapılı dolap, 1 adet aynalı şifonyer, 2 adet komodin ve 1 adet başlıktan oluşmaktadır. Karyola ve yatak ise hediyedir.

Fulya Düğün Paketi

Fulya Koltuk Takımı, Fulya Yemek Odası ve Fulya Yatak Odası Takımı içeriğinden oluşmaktadır. Düğün paketi fiyatı ise 41.850 TL’dir.

Fulya Koltuk Takımı

2 adet üçlü koltuk ve 1 adet tekli berjerden oluşmaktadır. Açık gri, gri, açık gri ekoseli, gri ekoseli, koyu gri ve antrasit renk seçeneklerinden oluşmaktadır.

Fulya Yemek Odası Takımı

1 adet açılır masa, 6 adet sandalye, 1 adet TV sehpası, 1 adet TV ünite rafı, 1 adet tv ünite dolabı ve 1 adet aynalı konsoldan oluşmaktadır.

Fulya Yatak Odası Takımı

1 adet 6 kapılı dolap, 2 adet komodin, 1 adet aynalı şifonyer ve 1 adet başlıktan oluşmaktadır. Karyola ve yatak ise hediyedir.

Oslo Düğün Paketi

Despina Koltuk Takımı, Oslo Yemek Odası Takımı ve Oslo Yatak Odası Takımı içeriğinden oluşmaktadır. Fiyatı 48.225 TL’dir.

Despina Koltuk Takımı

2 adet 3’lü koltuk ve 1 adet berjerden oluşmaktadır. Üçlü koltuk için renk seçenekleri mavi, kırmızı ve gridir.

Oslo Yemek Odası Takımı

1 adet açılır masa, 6 adet sandalye, 1 adet konsol+ayna, 1 adet tv sehpası ve 1 adet tv ünite dolabı oluşmaktadır. Sandalye sayısı ise isteğe bağlı olarak artırılabilir.

Oslo Yatak Odası Takımı

1 adet gardırop 2 adet komodin 1 adet aynalı şifonyer ve 1 adet başlıktan oluşmaktadır. Fiyat farkı ödenerek karyola yerine baza tercih edilebilir.

Evona Düğün Paketi

Bade Koltuk Takımı, Evona Yemek Odası Takımı ve Evona Yatak Odası Takımı içeriğinden oluşmaktadır. Fiyatı 50.420 TL’dir.

Bade Koltuk Takımı

2 adet üçlü koltuk ve 1 adet berjerden oluşmaktadır. İsteğe bağlı olarak bir berjer daha eklenebilir. Krem, turuncu ve antrasit renk seçenekleri mevcuttur.

Evona Yemek Odası Takımı

1 adet açılır masa, 6 adet sandalye, 1 adet TV Sehpası, 1 adet TV Ünite Rafı, 1 adet TV Ünite Dolabı ve 1 adet aynalı konsoldan oluşmaktadır.

Evona Yatak Odası Takımı

1 adet 6 kapaklı dolap, 1 adet aynalı şifonyer, 2 adet komodin ve 1 adet başlıktan oluşmaktadır. Karyola ve yatak hediyedir.