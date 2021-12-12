Dudak Dolgusu Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerek?

Estetik, hayatımızda önemli bir rol oynar. Birçok estetik türü vardır ve en çok rağbet görenler arasında dudak dolgusu estetiği vardır. Sağlıklı ve güzel görünümlü dudaklar istiyorsanız, öncelikle nelere dikkat etmek gerekir bunları bilmelisiniz.

Estetik, hayatımızda önemli bir rol oynar. Birçok estetik türü vardır ve en çok rağbet görenler arasında dudak dolgusu estetiği vardır. Sağlıklı ve güzel görünümlü dudaklar istiyorsanız, öncelikle nelere dikkat etmek gerekir bunları bilmelisiniz.

Bütün estetik uygulamalarında olduğu gibi dudak dolgu estetiği hassasiyeti de çok önemlidir. Alanında oldukça başarılı uzmanlar tarafından yapılmalıdır. İyi bir operasyon geçirmiş olan dudaklar estetik ve dinamik bir görüntü verecektir.

Dudak Dolgusu Nedir?

Güzelliğin odak noktalarından biri olan dudak dolgusu; dudakların hacim kazanması ile estetik bir görünüme ulaşmasıdır. İnsan kimyasına zarar vermeyen hyalüronik asit, dudaklarda herhangi bir zarara neden olmaz. Bu işlem kozmetik olarak bir düzeltmedir diyebiliriz. Korkutucu olan cerrahi bir müdahale kesinlikle söz konusu olmamakla beraber, istenilen dolgun hatlar alanında uzman kişiler vasıtasıyla uygulanır.

Dudak Dolgusu Nasıl Yapılır?

Siz öncelikle ne istediğinizi bilerek, ilgili hekiminizle iletişim halinde olmalısınız. Daha sonrasında beklentilerinizi karşılamayan operasyonlar, sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Dudak dolgusu işlemi, siz ve hekiminizin anlaştığı noktadan itibaren başlar.

İkinci işlem olarak dudak bölgenizde lokal anestezi yapılır. Bu işlem doğrultusunda ağrı, minimum seviyelere indirgenmiş olur. Anestezi etkisini göstermesinin ardından, ince bir iğne yardımıyla dudak derinizin ortasına dolgu enjekte edilir. Son olarak hekiminizinkontrolünde herhangi bir duruma karşı müşahede altında bekletilirsiniz.

Hyalüronik Asit Kullanımı Zararlı Mı?

İnsan vücudunun kendisinde de olan hyalüronik asit, cildimizde doğal bir oluşum ile var olan maddedir. Cildi koruyan ve bilinenin aksine nemlendiren bir özelliğe sahiptir. Laboratuvar ortamında da üretilir. Çeşitli kullanım alanlarına sahiptir ve bunlardan bir tanesi olan estetik alanında kullanımı oldukça yaygındır. Cildin yapısına göre olduğundan bu madde, her cilt türüne uygun bir nemlendirme özelliği taşıdığından dudak dolgusu gibi operasyonlarda da zararı yoktur. Yaralarınızın iyileşmesi için de içerisinde bulunan anti bakteriyel oluşum, bilakis sizlere fayda sağlar.

Dudak Dolgusu Çeşitleri Nelerdir?

Geçici ve kalıcı olmak üzere, dudak dolgusu çeşitleri ikiye ayrılır. Bu çeşitlerden kalıcı olarak istediğiniz dudak dolgusu işlem maddesi silikondur. Diğer bir çeşit olan geçici dudak dolgusu işlemi, genel olarak hyalüronik asit etken maddesi içerir. Sonuç olarak istediğiniz şekilde tercihte bulunabilirsiniz. Bununla beraber özel olan işlemlerde söz konusudur. Özel dudak dolgusu tiplerini ise 4 maddede inceleyelim.

Hera tipi dudak dolgusu: Altın oran hesaplamalar sonucu, daha canlı olan dudaklar hera tipi uygulamasında, belirgin ve simetrik bir hal alır. Estetik açıdan kusursuz bir görünüme sahip dudaklar dolgun üst dudakta oluşan kıvrımın daha belirgin olan görünümü sayesinde çekici bir görünüm elde edilir.

Eros tipi dudak dolgusu: Eros yayı modellemesi örnek alınarak uygulanan eros tipi dudak dolgusu, üst dudağın çizgi kıvrımlarının daha belirgin ve estetik açııdan daha dolgun görünmesidir. Üst dudak kıvrımı doğuştan gelen ve zamanla şeklini kaybeden bir yapısı olduğundan estetik kazandırmak olağandır.

Venüs tipi dudak dolgusu: Venüs dudak dolgusu doğallık ve sade görünüm için iyi bir tercihtir. Hera gibi altın oran hesaplamalar baz alınır. İnce yüz hatlarına sahip olan kişiler doğallık ve sadeliğin yanında daha çekici bir görüntü elde etmiş olurlar.

Afrodit tipi dudak dolgusu: Simetrik ve dolgun olması amaçlanan, afrodit dudak dolgusu üst ve alt dudakların belirli oranlarla belirginleştirilmesi ve çekici hatlar yaratılması ile olur. Bu işlemin sonunda sıkı ve hatları keskin olan dudaklar hoş bir görünüm oluşturur.

Dudak Dolgusunu Kimler Uygulayabilir?

Genellikle yüz hatlarında en fark edilen yerlerden bir tanesi olan dudaklar, şekil olarak bazı dezenformasyonlara uğrayabilir. Bununla birlikte ince ve simetrik açıdan orantısızlık yaratır. Estetik olarak güzel bir görünümü amaçlayan kişiler dudak dolgusu işlemini dilediği gibi uygulayabilir.

Erkekler İçin Dudak Dolgusu

Dudak dolgusu sadece kadınlar tarafından değil, erkekler tarafından da uygulanabilir bir estetik operasyonudur. Erkekler için birçok dudak şekli ve görünümü söz konusudur. Erkekler de güzel bir görünüme sahip olabilmek için dudak dolgu operasyonlarına başvurmaktadırlar; çünkü erkekler dudak dolgu ile çok şık bir görünüm kazanıp dışarıya kendini daha etkileyici sunarlar. Bu noktada erkek dudak dolgu operasyonları kullanımı yurtdışı rekorları kırmaktadır.

Erkekler için güzel bir gülümseme ve duruş kazandıracak dudak dolgusu operasyonu, birçok erkek tarafından uygulanıyor. Erkeklerin dudak dolgu operasyonu için çekinmeden uzman bir doktor ile görüşüp operasyon sonrası nasıl olabileceği için karar vermesi gerekir.

Dudak dolgu ile şekil alan dudaklar operasyon sonrası için harika görünüm ve hacim kazanırlar. Dolgu operasyonu için uzman ile hayal ettiğiniz dudakları paylaşmanız yeterli olacaktır. Uzmanınızın önerileri ile seçtiğiniz dudak şekli sizin surat duruşunuzu ve bakışınızı tamamen değiştirip, etkileyici bir duruş getirecektir. Tavsiye edilen dudak biçiminizi uzmanınız ile görüşüp operasyon için tarihlerinizi belirleyip yeni görümümüzün tadını çıkarabilirsiniz.

Hangi Durumlarda Dudak Dolgusu Operasyonu Yaptırılmaz?

Dudak dolgusu operasyonunda kullanılan hyalüronik asit, bilinen zararı olmasa da bazı durumlarda kişilere uygulanmaması hekimler tarafından tavsiye edilmektedir.

Hamile ya da çocuk emziriyorsanız, dudak dolgusu yaptırmanız hekimler tarafından tavsiye edilmez.

Dudağınızda uçuk halen devam ediyorsa, açık yara olduğundan enfeksiyon riski taşır. Bu durumda da aynı şekilde tavsiye edilmez.

Otoimmün hastalıklar, aktif bir şekilde devam ediyorsa işlem yapılmamalıdır.

Açık bir yaranız varsa, sağlınızı kötü etkileyebilir. Dolayısıyla dudak dolgusu operasyonu yaptırmanız doğru bir tercih olmayacaktır.

Dudak Dolgusu Operasyonu Ne Kadar Kalıcıdır?

Çeşitli incelemeler sonucu dudak dolgusu operasyonu yaptıranlarda, kalıcılık süresi değişkenlik göstermektedir. Genellikle hyalüronik asit ile yapılıyorken bu maddenin kalıcılık süresi 1-1,5 sene arasındadır. Kişilerin mimik geçişleri, yaşam tarzları ve çevresel etkenler kalıcılık zamanını etkiliyor. Bununla beraber operasyon sırasında kullanılan maddede kalıcılık zamanını etkileyen faktörler arasında.

Dudak Dolgusu Sonrasında Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Dudak dolgusu esasında kısa bir süre içerisinde uygulanan bir operasyondur. Günlük hayatınıza kısa bir zaman sonrasında devam edebilir, tüm işlerinizi sağlığınızı kaybetmeden yerine getirebilirsiniz. Yine de bazı önlemleri almanız, sizin yararınıza olacaktır. Bilmeniz gereken tüm detaylar aşağıda ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.