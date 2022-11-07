Doğuş Spor Kulübü, Takım Halinde Muaythai İl Birincisi

Malatya’da Cumhuriyet Kupası Malatya Muaythai İl Birinciliği 5-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Malatya Çok Amaçlı Spor Salonunda Düzenlendi. Doğuş Spor Kulübü, Turnuvada 18 altın ve 2 gümüş madalya ile İl Birincisi Oldu.



Dereceye giren sporcular

Minik erkek

Yusuf kenan Eskin 1 inci

Yıldız Erkek

Hazat Tekin Nacar 1 inci

Yıldız Bayan

Zeynep İkra Eskin 1 inci

Alt Genç Erkek

Arda Öztürk 1 inci

Üst Genç Erkek

M. Melih Gümüşbaş 1 inci

Yasin Pişkin 1 inci

Sefa Çelik 1 inci

Mervan Aksoy 2 inci

Üst Genç Bayan

Ceren Hazar 1 inci

Ecrin Canbay 2 inci

Büyük Erkek

Kayhan bulam 1 inci

Yunus Çetinkaya 1 inci

Yusuf İnce 1 inci

Salih Kürün 1 inci

Enes Çelik 1 inci

Murat Kurşun 1 inci

Zeki Petek 1 inci

Büyük Bayan

Dilan Arıca 1 inci

Hatice Ökten 1 inci

Halime Apo 1 inci

Toplam 18 Altın 2 Gümüş 20 Madalya