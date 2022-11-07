Doğuş Spor Kulübü, Takım Halinde Muaythai İl Birincisi
Malatya'da Cumhuriyet Kupası Malatya Muay Thai İl Birinciliği 5-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Malatya Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlendi.
Malatya’da Cumhuriyet Kupası Malatya Muaythai İl Birinciliği 5-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Malatya Çok Amaçlı Spor Salonunda Düzenlendi. Doğuş Spor Kulübü, Turnuvada 18 altın ve 2 gümüş madalya ile İl Birincisi Oldu.
Dereceye giren sporcular
Minik erkek
Yusuf kenan Eskin 1 inci
Yıldız Erkek
Hazat Tekin Nacar 1 inci
Yıldız Bayan
Zeynep İkra Eskin 1 inci
Alt Genç Erkek
Arda Öztürk 1 inci
Üst Genç Erkek
M. Melih Gümüşbaş 1 inci
Yasin Pişkin 1 inci
Sefa Çelik 1 inci
Mervan Aksoy 2 inci
Üst Genç Bayan
Ceren Hazar 1 inci
Ecrin Canbay 2 inci
Büyük Erkek
Kayhan bulam 1 inci
Yunus Çetinkaya 1 inci
Yusuf İnce 1 inci
Salih Kürün 1 inci
Enes Çelik 1 inci
Murat Kurşun 1 inci
Zeki Petek 1 inci
Büyük Bayan
Dilan Arıca 1 inci
Hatice Ökten 1 inci
Halime Apo 1 inci
Toplam 18 Altın 2 Gümüş 20 Madalya