Doğuş Spor Kulübü, Takım Halinde Muaythai İl Birincisi

Malatya'da Cumhuriyet Kupası Malatya Muay Thai İl Birinciliği 5-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Malatya Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlendi.

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  • 07.11.2022 13:39
  • Güncelleme: 07.11.2022 13:39
Doğuş Spor Kulübü, Takım Halinde Muaythai İl Birincisi
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya’da Cumhuriyet Kupası Malatya Muaythai İl Birinciliği 5-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Malatya Çok Amaçlı Spor Salonunda Düzenlendi. Doğuş Spor Kulübü, Turnuvada 18 altın ve 2 gümüş madalya ile İl Birincisi Oldu. 


Dereceye giren sporcular
Minik erkek 
Yusuf kenan Eskin 1 inci 

Yıldız Erkek 
Hazat Tekin Nacar 1 inci 

Yıldız Bayan 
Zeynep İkra Eskin 1 inci 

Alt Genç Erkek  
Arda Öztürk 1 inci 

Üst Genç Erkek 
M. Melih Gümüşbaş 1 inci 
Yasin Pişkin 1 inci 
Sefa Çelik 1 inci  
Mervan Aksoy 2 inci 

Üst Genç Bayan  
Ceren Hazar 1 inci 
Ecrin Canbay 2 inci 

Büyük Erkek 
Kayhan bulam 1 inci 
Yunus Çetinkaya 1 inci 
Yusuf İnce 1 inci 
Salih Kürün 1 inci 
Enes Çelik 1 inci 
Murat Kurşun 1 inci 
Zeki Petek 1 inci  

Büyük Bayan 
Dilan Arıca 1 inci 
Hatice Ökten 1 inci 
Halime Apo 1 inci 

Toplam 18 Altın 2 Gümüş 20 Madalya

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Hasan Yağmur
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