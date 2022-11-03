Doğu Anadolu Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı Malatya’da Yapıldı

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen göç, güvenlik ve sosyal uyum konularının, ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla istişare edileceği ve Doğu Anadolu bölgesindeki tüm illeri kapsayan “Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı” İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un katılımlarıyla Malatya’da yapıldı.

Çalıştaya Vali Hulusi Şahin, Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden yetkililer katıldı.

Böylesine önemli bir çalıştayın Malatya’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Vali Şahin; “Türkiye, dünyanın merkezinde yer almasından kaynaklanan nedenlerle, dünyanın göç yönünden en kritik ülkelerinden biri konumundadır. Türkiye, dünyada göç sebebiyle ortaya çıkan yükü, uzun bir zamandan beri en fazla taşıyan ülkedir” dedi.

Türkiye’nin mülteciler konusunda yapmış olduğu çalışmaların dünyaya örnek teşkil ettiğini belirten Vali Şahin; “Gerek sınır güvenliği gerek daha sonraki aşamalarda düzensiz göçle mücadelede, Türkiye çok önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Bu kapsamda Malatya da çok önemli bir merkez konumundadır. Malatya; iki Geri Gönderme Merkezi, bir Geçici Geri Gönderme Merkezi ve 3 binin üzerinde kapasitesi ile tam kapasite çalışan geri gönderme merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar Malatya'da çok sayıda charter seferi ile Afganistan'a ve Pakistan'a geri gönderme işlemi yapıldı. Sadece bu yıl 15'in üzerinde charter seferi ile 3661 düzensiz göçmeni ülkelerine geri gönderdik” ifadelerini kullandı.

Hiçbir ülkenin, hudutlarını tam anlamıyla koruyarak göçe tamamen kapatmasının mümkün olmadığını ifade eden Vali Şahin; “İnsan olmanın vermiş olduğu görevlerimiz var. Bizler insanlık ailesinin onurlu bir ferdi olarak, kardeşlik hukukundan gelen bir görev ile bu insanlara hak ettikleri şekilde muamele etmeliyiz. Bu, bizim insanlık anlayışımızın bir gereği ve aynı zamanda büyük bir medeniyetin temsilcisi olarak, torunlarımıza bırakacağımız bir miras, dedelerimizden aldığımız bir vasiyettir. Dolayısıyla bizler çeşitli sebeplerle ülkemize sığınan mültecilere bu büyük medeniyetin mensubu olduğumuzu gösterecek bir şekilde davranıyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya olarak göçmenler konusunda yapılan çalışmalara değinen Vali Şahin; “Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Malatya'da da çok çeşitli sosyal uyum politikaları uygulanıyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Psikologlarımız ve Sosyal İncelemecilerimiz aracılığıyla barınanlara eğitim konusunda çok sayıda çalışmalarımız oldu. Sosyal uyum ve yaşam eğitimleri, kanaat önderleri toplantıları, muhtar çalıştayları vb. yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yükümüz ağır fakat büyük bir sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz” diye konuştu.

Dünyada 1929 yılında yaşanan büyük ekonomik kriz sonrasında ortaya çıkan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı sebebiyle insanlık ailesinin yaşadığı acılara dikkat çeken Vali Şahin; “Bugünlerde de benzeri bir durum var. Pandemiden sonra dünya ekonomik krizlerle boğuşuyor. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı dünyanın her tarafında taraftar buluyor ve bu taraftarlar sosyal medyada, siyasi platformlarda, basında çok ciddi bir şekilde besleniyorlar. 1930'lu yıllardaki toplumsal histeriye benzeyen bu durum sebebiyle, dünya çok kritik bir döneme girmiş durumda. Bu açıdan herkes tüm söylemlerinde son derece dikkatli olmalıdır. Yeni felaketler yaşamamak için hepimiz son derece sorumlu davranmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.

Çalıştay; Sabah oturumunda Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Dr. Can Ozan Tuncar moderatörlüğünde “Türkiye’de Yabancıların Uyumu” öğle oturumunda ise Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü moderatörlüğünde “Güvenlik Perspektifinden Düzensiz Göçle Mücadele (Düzensiz Göç Yönetimi ve Güvenlik) konulu panelle devam etti.

Çalıştayda katılımcılara “Tanısan Sen de Seversin” ve “Büyüksün Türkiye” konulu video gösterimi yapıldı.

Çalıştayın sona ermesinin ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Ersoy, Vali Şahin’den Malatya’nın genel durumu hakkında bilgiler aldı.