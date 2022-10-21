Doğanşehir Belediyesi Küçüklü'ye Köprü Yaptırdı

Doğanşehir Belediyesi tarafından Küçüklü Mahallesine yapılan köprü'de Belediye Başkanı Durali Zelyurt beraberinde AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Ali Doğan, Başkan Yardımcısı Ömer Karaköse, Mahalle Muhtarı Zeki Demirel ile incelemelerde bulundu.

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  • 21.10.2022 15:34
  • Güncelleme: 21.10.2022 15:34
Doğanşehir Belediyesi Küçüklü'ye Köprü Yaptırdı
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Küçüklü Mahallesi'nde yapılan köprü ile ilgili yaptığı açıklamada;

"Küçüklü mahalle sakinlerimizin en büyük sıkıntılarından birisi kendi arazilerine giden bu çay üzerinde önceden eğrelti yapıda bir köprüleri vardı. Geçmekte oldukça zorlanıyorlardı. Mahalle sakinleri buraya köprü yapılmasını talep ettiler, bizde teknik ekibimiz ile yerinde inceleyerek bu bölgede köprü yapılmasına karar verdik. Çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayarak köprü yapımını tamamladık. Köprüyü yaparak Küçüklü mahalle halkımızın en önemli sorunlarından biri olan köprü meselesini çözmüş olduk.Bu köprü aynı zamanda vatandaşların arazilerine gitmelerini sağlamaktır. Bizim bölgemiz tarım ile geçinen bir bölgedir. Tarım arazilerine geçişte bu problemi çözdüğümüz içinde ayriten bizde bu konuda mutlu olduk. Kendileri ile birlikte bu mutluluğu paylaşıyoruz. AK hizmet AK Belediyecilik demek budur nerede bir sorun varsa nerede bir problem varsa onun çözümü noktasında her zaman başındayız. Vatandaşımıza hizmet yolunda AK Belediyeciliğin gerektirdiğini yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olduğu sürece bu milletimiz bu vatandaşımızın bütün problemleri çözülecektir. Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Küçüklü Mahallemize Hayırlı Olsun." Dedi.

Küçüklü Mahalle Muhtarı Zeki Demirel ise Doğanşehir Belediyesi tarafından Mahallesine yapılan köprü'den dolayı teşekkürlerini belirterek sözlerine şöyle devam etti.

Muhtar Demirel " Köprü sorunumuz vardı yıllardan beri arazilerimiz ve karşıda yaşayan vatandaşlarımız. Belediye Başkanımız Durali Zelyurt'un yoğun çabası ile Mahallemize köprü yapıldı. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum kendim ve mahallem adına. Büyük bir sorunumuz şuanda çözüldü Küçüklü mahallesi olaraktan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." Dedi.

Hasan Yağmur
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