Dinar'da Suçıkan havuzu temizlendi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesini simgeleyen en gözde yeri durumunda olan Suçıkan Park Tesislerindeki havuzlar temizlendi.Dinar'ın en önemli turizm noktalarından birisi olan ve büyük Menderes Nehri'nin çıktığı Suçıkan'da yer alan havuzda...