Dijital Pazar Yeri Accessland ABD ve Avrupa’ya Açılıyor!

Dünya dijitalleşirken işini dijitale taşımak isteyen birey ve şirketlere kolay bir yol sunmak ya da bilgi, deneyim ve yeteneklerini kullanarak parlak bir kariyere başlamak isteyen kişilerin dijital dünyaya adım atmasını sağlamanın yanında sürekli ve belli bir frekansta deneyim yaşatmanın ötesinde kişiselleştirilmiş özgün ve özgür servis sağlanacak bir platform olması amacıyla kurulan dijital içerik platformu Accessland, geçen ay platforma girişlerde yeni bir rekora imza atarak 100 binin üzerinde tekil giriş rakamına ulaştı. Her ay ciddi büyüme rakamı yakaladıklarını belirten Accessland’in kurucusu Nihal Temur, kadar bu rakamlar bizi cesaretlendirdi. Yıl sonu büyüme hedeflerimizi ciddi oranda büyüttük.

Önümüzdeki 6 ay içerisinde Accessland’in ABD ve Avrupa’da hizmet vermeye başladığını açıklayan Nihal Temur ‘’Dünya’nın dört bir yanındaki meslek sahiplerini, keşfedilmemiş yetenekleri, sınırlı imkanlara sahip içerik üreticilerini ve daha birçok farklı grubu tek platformda buluşturacağız’’ diye konuştu.

‘’360 derece destek veriyoruz’’

Deneyim, yetenek ve bilgisine güvenen ve bunları kitleler ile buluşturarak gelire dönüştürmek isteyen bireyler, kurumlar ve şirketlerin Accessland’i kullanabileceğini belirten Nihal Temur sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’İçerik üreticilerimizin yanında olacak strateji ve politikalara sahibiz. Yayıncı dostu komisyon oranları, tasarım, reklam desteğinin yanında tüm içerik üreticilerimizle aktif iletişimde olarak en kaliteli içerikleri üretmek için birlikte çalışıyoruz. Kayıtlı kullanıcılarımıza düzenli e-postalar ile hem içerik hem içerik üreticisi tanıtımları yapıyoruz. Sosyal medyada yeni gelen içerik üreticilerimize reklamlar ile tanıtım desteği sunuyoruz. 360 derece bir hizmet ile içerik üreticilerimizi ve kullanıcılarımızı destekliyoruz.’’

Accessland.live hakkında

Accessland'de canlı ve kayıtlı içerikleri ön ödemeli olarak satışa sunup kitleler ile buluşturulabilmek mümkün. Accessland canlı ve kayıttan yayın, biletleme, pazarlama ,satış, analitik veri desteği, etkileşim araçları, otomatik moderasyon ve pazar yeri hizmeti ile şu an Türkiye’de hatta dünyada A’dan Z’ye tüm ihtiyaçları sunan tek platform. Platform, interaktif canlı yayınlar, birebir bağlantılar, video ve podcast'ler, konferans ve şovlar gibi içerikleri bünyesinde barındırıyor. Accessland'de kendi profilinizi oluşturarak ister canlı ister kayıttan, video veya sesli olarak kendi yayın yönteminizi seçebilmek mümkün. Platformda içeriğinizin karşılığı olduğunu düşündüğünüz fiyatı kendiniz belirliyorsunuz. Kullanıcılar, sizin içeriğinizin faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorsa o içeriği sepetine ekleyip satın alıyor ve kendi takviminden tüm süreci takip edebiliyor. Akabinde kazancınız otomatik olarak hesabınıza aktarılıyor. Bu kapsamda Accessland, içerik üreticilerini ve hizmetlerini sınırları ortadan kaldırıp her an ve her yerden ulaşılabilir hale getiriyor.

https://accessland.live/