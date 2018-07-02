Demans Mobil Servisi hizmete devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan demans ve alzheimerlı hastalar için Dinar Belediyesi tarafından başlatılan Demans Mobil Servisi hizmete devam ediyor.Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar'ın girişimleri ile 2016 yılında kurulan Demans...

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  • Güncelleme: 02.07.2018 16:02
Demans Mobil Servisi hizmete devam ediyor
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan demans ve alzheimerlı hastalar için Dinar Belediyesi tarafından başlatılan Demans Mobil Servisi hizmete devam ediyor.Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar'ın girişimleri ile 2016 yılında kurulan Demans...
Malatya Gerçek Haber -

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bulunan demans ve alzheimerlı hastalar için Dinar Belediyesi tarafından başlatılan Demans Mobil Servisi hizmete devam ediyor.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar’ın girişimleri ile 2016 yılında kurulan Demans Mobil Servis hizmeti, yaşlı hastalarına hizmet vermeye devam ediyor. Konuyla ilgili bilgi veren Demans Mobil Servis sorumlusu Dinar Belediyesi Uzman Gerontologu Faruk Yaşar Gürdal; “İhtiyacı olan herkesin 0 (272) 353 60 53 numaralı belediye hattından başvurularını yapabilirler. Dinar’da hastalığa karşı olan duyarlılık ve farkındalık günden güne artıyor. Dinar’da bulunan hasta yakınları, artık hastalık süreci hakkında ve hastaya nasıl davranılması gerektiği ile ilgili tecrübe edindi. Zorlandıkları ve yoruldukları her anda da demans mobil servis hizmeti vatandaşlarımızın emrindedir” dedi.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ise, projenin Türkiye’de örnek proje olduğunu, yaşlılık çalışmalarında Türkiye’de iddialı belediyelerden bir tanesi olduğunu ve önümüzdeki günlerde hazırlıkları süren Evde Sağlık Hizmetleri çalışmaları hizmete girecek ifadelerini kullandı.
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