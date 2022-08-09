Datça'da Gezilecek Popüler Mekanlar

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  • 09.08.2022 19:26
  • Güncelleme: 09.08.2022 19:26
Datça'da Gezilecek Popüler Mekanlar
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Her köşesinin huzur verdiği güzelliklerle dolu Datça, Türkiye’nin en önemli tatil destinasyonlarından birini oluşturuyor. Pek çok popüler mekana ev sahipliği yapan ilçe, gezilecek görülecek uzun soluklu bir tatili hak ediyor. Keşiflerle dolu dolu geçirebileceğiniz Datça’daki en popüler mekanlar arasında şüphesiz ki ilk akla gelenlerden biri Eski Datça oluyor. Kendine özgü mimari bir dokuya sahip bölgede aynı zamanda Can Yücel’in evi de bulunuyor. Her noktasında sanatın izlerini görmenin mümkün olduğu Datça’nın bir diğer popüler mekanı Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi. Bahçesinde heykel ve resim tablolarının sergilendiği mekan sanata doymanızı sağlıyor. Güzelliklerine her noktasında rastlayabileceğiniz Datça’da Mesudiye bükleri, Deveboynu feneri, Kumluk plajı ve Knidos antik kenti gezilecek popüler mekanlara örnek oluşturuyor.

Datça'da Nerede Denize Girilir?
Her biri birbirinden farklı özellik ve güzelliğe sahip olan Datça plajlarının ortak yanı hepsinin tertemiz olması. Bakir kalmış çok sayıda koya ev sahipliği yapan Datça, denize girmenin keyfini doyasıya sürmek için olağanüstü bir adresi oluşturuyor. Bu adreslerden birisi doğallığını korumayı başaran Balıkaşıran koyu. Burası Datça’da denize girebileceğiniz çok kalabalık olmayan sakin bir koy. Diğer bir adres ise sığ olması yönü ile özellikle çocuklu ailelerin çokça tercih ettiği Karaincir plajı. Su altı zenginliğine sahip dalış yapabileceğiniz Perili Köşk ise akvaryumu andıran keyifli bir denize girme noktasını oluşturuyor.

Datça'da Konaklayabileceğiniz Otel Seçenekleri
Dinlendirici ve huzur verici bir tatil için rotanızı düşünmeden çevirebileceğiniz yerlerden birisi olan Datça’da sizi gelişmiş konaklama seçenekleri karşılıyor. Uzun yıllardan beri deneyim kazanmış işletmeler tüm misafirperverliği ile ilçeye gelen ziyaretçileri ağırlıyor ve samimi bir tatil geçirmenizi sağlıyor. Bölgede en yaygın bulunan konaklama seçeneğini Datça mimarisine örneklik eden Datça butik otelleri oluşturuyor. Neredekal.com üzerinden Datça butik otel fiyatlarını inceleyebilir ve hatta rezervasyon yaptırabilirsiniz. Butik otellerin yanı sıra burada bulunan konaklama seçeneklerinin çeşitliliği, kalacağınız yere bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda karar vermenize olanak sağlıyor. Bu doğrultuda Datça’da lüks olanakların bulunduğu bir tatil deneyimi yaşamak istiyorsanız birçok hizmetin bulunduğu her şey dahil veya ultra lüks otellerde konaklayabilirsiniz. Doğa içerisinde ve daha sakin bir tatil için bungalov evleri iyi bir tercih olabilir. Datça’da düşük bütçeli bir tatilden yana iseniz de Datça apart otellerini tercih edebilirsiniz. 

Mete KURTCEBE
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