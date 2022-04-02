Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kesiminin Açılışına Canlı Bağlantı İle Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Çevre Yolu 1. kesim açılış töreninde konuştu. Malatya’ya nefes aldıracak, şehir içi trafiğini rahatlatacak “Malatya Çevre Yolu 1. Kesimini hizmete sunmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Karaismailoğlu, “Yalnızca son 2 hafta içinde; dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nü hem milletimize hem de tüm dünyaya kazandırdık. 101 kilometrelik Malkara Çanakkale Otoyolu’nu açtık. Tokat Havalimanı’nı milletimizin hizmetine sunduk. Antalya Havalimanı ile Hazinemize 2 milyar 138 milyon euro kazandırdık” ifadelerini kullandı.



PROJELERİMİZE YAPILAN SALDIRILARIN TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE YAPILDIĞININ FARKINDAYIZ



Devlet aklıyla planlanan, inşa edilen ve hizmete sunulan her bir projenin, Türkiye’nin stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayan çok değerli adımlar olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, “O nedenle projelerimize, eserlerimize yapılan saldırıların aslında Türkiye’nin aydınlık geleceğine, milletimizin refahına yapıldığının farkındayız. Vatanımız için milletimiz için en doğrusu neyse onu yapmaya devam edeceğiz” değerlendirmelerinde bulundu.

Binlerce yıllık geçmişiyle; üç kıta arasındaki ticaret ve kültür alışverişlerinin yapıldığı Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Malatya’nın her daim iktisadi ve kültürel açıdan önemli merkez olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, Malatya’nın kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktası olduğunu söyledi. Malatya şehir merkezinden geçen mevcut yolda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak Malatya Çevre Yolu Projesi’ni hayata geçirdiklerini dile getiren Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 26 kilometrelik 1. Kesimin hizmete açıldığını belirtti.



KALAN KESİMLERDE YAPIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ

Açılışı yapılan 1. Kısım kapsamında; 17,5 kilometre uzunluğundaki Darende - Gölbaşı Ayrımı - Sivas Ayrımı arası ile 9 kilometre uzunluğundaki Akçadağ Bağlantı Yolu olmak üzere toplam 26 kilometrelik yol kesimini tamamladığını ifade eden Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kalan kesimlerde yapım çalışmalarına da hızla devam ediyoruz. Çevre yolumuz, Malatyalı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için hayata geçirdiğimiz yeni bir dev eser olarak tarihteki yerini alacaktır. Malatya Anadolu'yu anayurt yapan destanlar şehrinin adıdır. Malatya’nın da ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmeye ve geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Bizim derdimiz hizmet ve eser siyasetidir.”



