Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

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  • 31.03.2022 01:29
  • Güncelleme: 31.03.2022 01:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonluğunu 9’uncu kez elde ederek büyük bir başarıya imza atan milli güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100’üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk’ü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Hasan Yağmur
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