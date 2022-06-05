Çınar, açık hava müzesindeki son çalışmaları inceledi

Milattan önceki Türk tarihinden İslam ve Osmanlı dönemine, Kurtuluş Savaşlarından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönemlere ait askeri teçhizatların sergileneceği Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesinde son düzenlemeler yapılırken, rölyef çalışmalarının da büyük bir kısmı tamamlandı.

Bölgede ilk kez Yeşilyurt’ta hizmete sunulacak olan Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesinin her aşamasını yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Beylerderesi Şehir Parkı içerisinde hizmete sunulacak olan müzede; savaş uçağı ve tankın yanı sıra top, tüfek, ok, yay, obüs ve mancınık gibi savaş aletleri, rölyef uygulamaları, şehitlik ve sergi alanları ile kafeteryanın yer alacağını söyledi.

Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesinin gerek mimari yapısı ve görsel zenginliği gerekse de sergilenecek askeri teçhizatlar, rölyef çalışmaları, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla dikkat çekici bir eser olduğunu vurgulayan Çınar, “ 1 milyon 350 bin metrekare alanda yapımı devam eden Beylerderesi Şehir Parkımız içerisinde yer alan Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzemiz seçim vaatlerimiz arasında yer almaktaydı. Bugüne kadar sözünü verip vatandaşlarımızla buluşturduğumuz diğer taahhütlerimiz gibi bu özel projemizi de en kısa sürede faaliyete sunarak hem bir sözümüzü daha yerine getirmiş olacağız hem de bölge turizmin hareketlenmesine bir katkı daha sunmuş olacağız. Geçmiş yıllarda ülkemizin güvenliği için kritik görevler üstlenen uçağımız ve tankımız başta olmak üzere farklı askeri teçhizatlarımıza ve sergi alanlarımıza burada yer verdik. Rölyef uygulamalarının devam ettiği müze alanımız hizmete girdiği andan itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacağına inanıyoruz. Müzemizin açılışını en kısa sürede yaparak vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kültürel ve sanatsal hizmetlerimizle Yeşilyurt’umuzu müzeler kenti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu özel ve değerli müzemiz şimdiden Malatya’mıza ve Yeşilyurt’umuza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.