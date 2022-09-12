Chelsea Kötü Başladı
Şampiyonlar Ligi E Grubunda yer alan İngiliz devi Chelsea Dinamo Zagreb ile Maksimir Stadyumunda karşı karşıya geldi. Ev sahibi 13. dakikada Mislav Orsic ile golüyle ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda Chelsea etkili olmasına rağmen maçta eşitliği sağlamayarak sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçın ardından Chelsea grup maçlarına puansız başlamış oldu. Dinamo Zagreb ise ilk maçında 3 puanla tanışmış oldu.
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