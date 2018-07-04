Çaldıkları hayvanlarla birlikte kıskıvrak yakalandılar

Afyonkarahisar'da otlatmak için meraya bırakılan hayvanları çalan 2 kişi çaldıkları 6 adet büyükbaş hayvanla birlikte yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu Emirdağ ilçesi Başkonak köyünde...

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  • Güncelleme: 04.07.2018 17:52
Çaldıkları hayvanlarla birlikte kıskıvrak yakalandılar
Afyonkarahisar'da otlatmak için meraya bırakılan hayvanları çalan 2 kişi çaldıkları 6 adet büyükbaş hayvanla birlikte yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu; Emirdağ ilçesi Başkonak köyünde...
Malatya Gerçek Haber -

Afyonkarahisar’da otlatmak için meraya bırakılan hayvanları çalan 2 kişi çaldıkları 6 adet büyükbaş hayvanla birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu; Emirdağ ilçesi Başkonak köyünde 6 adet büyükbaş hayvanını otlatan R.E., hayvanlarının geri gelmemesi üzerine durumdan şüphelendi. Şahsın müracaatı sonrasında araştırma ve istihbari çalışmalarda bir kişinin hayvanları yaya olarak Bolvadin ilçesi Kemerkaya Kasabasına doğru götürdüğünü tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs, hayvanlar ile birlikte yakalandı.

Şüphelinin alınan ifadesinde hayvanları tek başına çalmadığını, yanında bir kişi daha olduğunu itiraf etti. İfadeler doğrultusunda jandarma ekipleri, diğer şahsın da yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kısa süre sonra diğer zanlıyı da yakaladı. Büyükbaş hayvanlar da talimat doğrultusunda sahibine teslim edildi.İki şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

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