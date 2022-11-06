Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Devam Ediyor
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, personel verimliliğini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programlarına devam ediliyor.
2022 yılı hizmet içi eğitim planı kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği organizasyonuyla hizmet içi eğitim programı düzenleniyor.
7 Kasım Pazartesi günü başlayacak olan ve 5 gün boyunca devam edecek olan program bünyesinde personellere yönelik 10 ayrı konu hakkında, alanlarında uzman eğitimciler tarafından eğitim verilecek.
5 gün boyunca öğleden önce ve öğleden sonra 2 oturum halinde 10 konu başlığında alanında uzman 7 eğitimci tarafından verilecek eğitim programına; Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iştirakleri bünyesinde çalışan personeller katılacak.
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MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2022 HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
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SAAT
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KONU - SUNUCU
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KATILIMCILAR
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09.00 – 12.00
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Etkili İletişim ve Kurumsal İletişim
Büşra SOYLU - Özel eğitim şirketi var
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Tüm Birimler
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12.00 – 13.00
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Öğle arası
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13.30 – 17.00
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Motivasyon, Empati
Büşra SOYLU- Özel eğitim şirketi var
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Tüm Birimler
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SAAT
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KONU - SUNUCU
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KATILIMCILAR
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09.00 – 12.00
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5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu
Av. Zeliha MERCİMEK - TBB Hukuk İsleri Müdürü
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Tüm Birimler
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12.00 – 13.00
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Öğle arası
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13.30 – 17.00
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Muhasebe ve Taşınır Mal Yönetmeliği
Hayati KARA - TBB Ekonomist
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Tüm Birimler
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SAAT
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KONU - SUNUCU
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KATILIMCILAR
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09.00 – 12.00
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Sunum Hazırlama Teknikleri
Nezahat EREN - Özel eğitim şirketi var
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Tüm Birimler
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12.00 – 13.00
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Öğle arası
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13.30 – 17.00
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İkna ve Müzakere Teknikleri
Nezahat EREN - Özel eğitim şirketi var
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Tüm Birimler
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SAAT
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KONU - SUNUCU
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KATILIMCILAR
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09.00 – 12.00
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Görgü ve Nezaket
Cem Ogün ŞEN – Radyo ve Televizyoncu Eski TRT Spikeri
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Tüm Birimler
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12.00 – 13.00
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Öğle arası
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13.30 – 17.00
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Yerel Yönetimlerde Yeni Uygulamalar
Doç.Dr.Uğur SADİOĞLU – Hacettepe Üniversitesi
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Tüm Birimler
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SAAT
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KONU - SUNUCU
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KATILIMCILAR
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09.00 – 12.00
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Kişisel İmaj ve Diksiyon , Beden Dili Çalışmaları
Çağatay YETİK - Gençlik Ve Spor Bakanlığı
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Tüm Birimler
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12.00 – 13.00
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Öğle arası
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13.30 – 17.00
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Öfke ve Stres Kontrolü
Çağatay YETİK - Gençlik Ve Spor Bakanlığı
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Tüm Birimler