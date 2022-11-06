Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, personel verimliliğini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programlarına devam ediliyor.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 06.11.2022 17:05
  • Güncelleme: 06.11.2022 17:05
Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Devam Ediyor
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

2022 yılı hizmet içi eğitim planı kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği organizasyonuyla hizmet içi eğitim programı düzenleniyor. 

7 Kasım Pazartesi günü başlayacak olan ve 5 gün boyunca devam edecek olan program bünyesinde personellere yönelik 10 ayrı konu hakkında, alanlarında uzman eğitimciler tarafından eğitim verilecek. 

5 gün boyunca öğleden önce ve öğleden sonra 2 oturum halinde 10 konu başlığında alanında uzman 7 eğitimci tarafından verilecek eğitim programına; Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iştirakleri bünyesinde çalışan personeller katılacak. 
 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2022 HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

 

 
  1. GÜN:  7 Kasım 2022 / Pazartesi

SAAT

KONU - SUNUCU

KATILIMCILAR

09.00 – 12.00

 

Etkili İletişim ve Kurumsal İletişim

Büşra SOYLU - Özel eğitim şirketi var

Tüm Birimler

12.00 – 13.00

Öğle arası

13.30 – 17.00

Motivasyon, Empati

Büşra SOYLU- Özel eğitim şirketi var

Tüm Birimler

  1. GÜN:  8 Kasım 2022 / Salı

SAAT

KONU - SUNUCU

KATILIMCILAR

09.00 – 12.00

 

 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Av. Zeliha MERCİMEK - TBB Hukuk İsleri Müdürü

 

Tüm Birimler

12.00 – 13.00

Öğle arası

13.30 – 17.00

Muhasebe ve Taşınır Mal Yönetmeliği

Hayati KARA - TBB Ekonomist

Tüm Birimler

  1. GÜN:  9 Kasım 2022 / Çarşamba

SAAT

KONU - SUNUCU

KATILIMCILAR

09.00 – 12.00

 

Sunum Hazırlama Teknikleri

Nezahat EREN - Özel eğitim şirketi var

Tüm Birimler

12.00 – 13.00

Öğle arası

13.30 – 17.00

İkna ve Müzakere Teknikleri

Nezahat EREN - Özel eğitim şirketi var

Tüm Birimler

  1. GÜN:  10 Kasım 2022 / Perşembe

SAAT

KONU - SUNUCU

KATILIMCILAR

09.00 – 12.00

 

Görgü ve Nezaket

Cem Ogün ŞEN – Radyo ve Televizyoncu Eski TRT Spikeri

Tüm Birimler

12.00 – 13.00

Öğle arası

13.30 – 17.00

Yerel Yönetimlerde Yeni Uygulamalar

Doç.Dr.Uğur SADİOĞLU – Hacettepe Üniversitesi

Tüm Birimler

  1. GÜN:  11 Kasım 2022 / Cuma

SAAT

KONU - SUNUCU

KATILIMCILAR

09.00 – 12.00

 

Kişisel İmaj ve Diksiyon , Beden Dili Çalışmaları

Çağatay YETİK - Gençlik Ve Spor Bakanlığı

Tüm Birimler

12.00 – 13.00

Öğle arası

13.30 – 17.00

Öfke ve Stres Kontrolü

Çağatay YETİK - Gençlik Ve Spor Bakanlığı

Tüm Birimler

Bülten

Hasan Yağmur
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Merkez Minibüs ve Otobüs Duraklarının açılışı gerçekleştirildi

Merkez Minibüs ve Otobüs Duraklarının açılışı gerçekleştirildi

Vaizpınarı Caddesi asfalta kavuştu

Vaizpınarı Caddesi asfalta kavuştu

Üniversite Topluluklarımızın Projelerine Destek Vereceğiz

Üniversite Topluluklarımızın Projelerine Destek Vereceğiz

Başkan Gürkan MHP'li başkanlarla buluştu

Başkan Gürkan MHP’li başkanlarla buluştu

Eğitimci-Yazar Kapaklıkaya, 7 Kasım'da Battalgazi̇li̇lerle Buluşacak

Eğitimci-Yazar Kapaklıkaya, 7 Kasım’da Battalgazi̇li̇lerle Buluşacak

Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivali dolu dolu geçiyor

Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivali dolu dolu geçiyor

Çok Okunanlar
1
Tüfenkci yeni adliye binası için süre verdi

Tüfenkci yeni adliye binası için süre verdi

2
Turgut Özal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm binaları yükseliyor

Turgut Özal Mahallesi’nde kentsel dönüşüm binaları yükseliyor

3
Başkan Çınar, 'İlçemizde 2 Bin 265 Adet Depreme Dayanıklı Konut Ve Dükkân İnşa Edildi'

Başkan Çınar, “İlçemizde 2 Bin 265 Adet Depreme Dayanıklı Konut Ve Dükkân İnşa Edildi”

4
Başkan Erdoğan'dan başörtüsü için referandum çağrısı: Sıkıyorsa gel

Başkan Erdoğan'dan başörtüsü için referandum çağrısı: Sıkıyorsa gel

5
Kriptoya yeni katılacaklara Bitget'te başlamak için 6 sebep!

Kriptoya yeni katılacaklara Bitget’te başlamak için 6 sebep!

6
Gelinciktepe yol çalışması Kasım'da tamamlanacak

Gelinciktepe yol çalışması Kasım’da tamamlanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüfenkci, 'Hiçbir zaman yolumuzdan dönmedik'

Tüfenkci, 'Hiçbir zaman yolumuzdan dönmedik'

Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Devam Ediyor

DAHA FAZLA
Usta Şagirt Kümbeti restorasyon çalışmalarına muhtarlardan teşekkür

Usta Şagirt Kümbeti restorasyon çalışmalarına muhtarlardan teşekkür

MHP Malatya İl Başkanı Samanlı'ya Yılın En Başarılı İl Başkanı Ödülü

MHP Malatya İl Başkanı Samanlı’ya Yılın En Başarılı İl Başkanı Ödülü

'Yeşilyurt Çocuk Kitapları' Festivali Dolu Dolu Geçti

‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları’ Festivali Dolu Dolu Geçti

Başkan Güder, Esnafların Sıkıntılarını Dinledi

Başkan Güder, Esnafların Sıkıntılarını Dinledi

Girişimcilik Topluluğu'ndan Proje Tanıtım Toplantısı

Girişimcilik Topluluğu'ndan Proje Tanıtım Toplantısı