Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Devam Ediyor

2022 yılı hizmet içi eğitim planı kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği organizasyonuyla hizmet içi eğitim programı düzenleniyor.

7 Kasım Pazartesi günü başlayacak olan ve 5 gün boyunca devam edecek olan program bünyesinde personellere yönelik 10 ayrı konu hakkında, alanlarında uzman eğitimciler tarafından eğitim verilecek.

5 gün boyunca öğleden önce ve öğleden sonra 2 oturum halinde 10 konu başlığında alanında uzman 7 eğitimci tarafından verilecek eğitim programına; Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iştirakleri bünyesinde çalışan personeller katılacak.



MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2022 HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI