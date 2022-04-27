Burun Estetiğinde Yenilikçi Uygulamalar

Burun Estetiği (Rinoplasti)

Tıp literatüründe rinoplasti olarak geçen burun estetiği burun şeklinden memnun olmayan kişilerin tercih ettiği cerrahi bir operasyondur. Burundaki deformasyonlar başarılı bir şekilde ortadan kalkar ve daha estetik, hoş bir burun elde edilir.

Burun estetiği en çok tercih edilen estetik operasyonlardan biri olduğu için her geçen gün yenilikçi ve teknolojik gelişmeler tercih ediliyor. Bu yeni nesil uygulamalar sayesinde hastaların beklentisi en iyi şekilde karşılanarak ortaya hoş ve yüze anlamlı ifade kazandıran görüntüler çıkıyor.

Dolayısıyla burun estetiği en çok yapılan estetik operasyonlar içerisinde ilk sıralarda yerini alıyor. Burundaki şekil bozuklukları gidermek ve yaşanan sağlık problemlerini son vermek amacıyla plastik cerrahlar tarafından burun estetiği yapılır.

Yapılan işlemler ile birlikte yüz hatları ile uyum sağlayan ve estetik bir forma sahip olan burun tipi elde edilir. Burun estetiği ihtiyaçlar doğrultusunda planlanır ve ameliyat sırasında genel anestezi kullanılır.

Burun Estetiği Kimlere Uygulanır?

Gelişim dönemini tamamlayan her birey burun estetiği yaptırabilir. Burun estetiği daha çok burundaki kemerli yapıyı ortadan kaldırmak, burun ucu düşüklüğüne son vermek ve burun kenarında bulunan çıkıntılı görünüme son vermek amacıyla yapılır.

Estetik amaçlı yapılan burun estetiği aynı zamanda birçok kişi tarafından sağlık amaçlı da tercih edilir. Özellikle rahat nefes almak isteyenlerde burun estetiği yaptırabilirler.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Teknolojinin yakından takip edildiği burun estetiği operasyonlarında genellikle iki farklı yöntem tercih edilir. Bu yöntemlerden iki açık rinoplastidir. Tekniğin en önemli özelliği buruna şekil verirken cerrahın işi ve burunda ilerlemesi son derece kolaydır. Fakat dikiş izi barındırdığı için pek tercih edilmez.

Burun estetiği yaptırmak isteyen birçok hasta genellikle kapalı rinoplasti operasyonlarını tercih eder. Burun delikleri içerisinden yapılan kapalı rinoplasti ile burun yeniden şekillenir. Görünürde herhangi bir dikiş izi barındırmaz. Burun estetiği fiyatları burundaki şekilsel bozukluğa ve kullanılan tekniğe göre planlanır.

Burun Estetiği Öncesi Hazırlıklar

Burun estetiği ciddi bir ameliyat olduğu için bu konuda profesyonel destek olmak gerekir. Operasyonun gerçekleşeceği kliniği sağlık koşullarına elverişli olması önemlidir. Estetik ameliyat öncesinde burun estetiği fiyatları hakkında fikir sahibi olmak ve belli bir bütçe ayırmak gerekir. Ameliyat sırasında olumsuzluğa neden olabilecek kan sulandırıcı ilaçların bir hafta öncesinden bırakılması gerekir.

Burun Estetiği Sonrasında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Burun estetiği sonrası hastanın dinlenmesi ve dengeli beslenmesi son derece önemlidir. İlk 3 gün burnun su ile temas etmemesi gerekir. Enfeksiyon riskine karşı antibiyotik kullanılmalıdır.

Burun Estetiğinde Burun İçi Tampon Konulur Mu?

Burun estetiği ameliyatları sonrasında tampon kullanılır. Tamponu kullanılmasının en önemli amacı ise burnun kısa sürede şekil almasını sağlamaktır. Medikal estetik de yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde günümüzde nefes alma özelliğine sahip tamponlar kullanılır.

Hastası Ne Zaman Taburcu Olur?

Burun estetiği ameliyatı sonrası hastalar bir gece gözlem altında tutulur. Herhangi bir olumsuzluk görülmediği takdirde ertesi gün taburcu olurlar.

Estetik Sonrası Hastasında Çok Ağrı Olur Mu? Morluk ya da Şişlik Olur Mu?

Cerrahi operasyonlar içerisinde önemli bir yere sahip olan burun estetiği zor bir ameliyattır. Bu nedenle burnun yeniden şekil alması ve deformasyonların ortadan kalkması halinde ameliyat sonrası ağrı meydana gelebilir.

Bu nedenle ağrı kesici ilaçlar kullanılır. Ayrıca burun kenarında bir gözaltında morluk ve şişlik meydana gelir. Bu olumsuzluklar burun estetiğinin geçici yan etkileri içerisinde yer alır.

Burun Estetiği Hangi Durumlarda Yapılmalıdır?

Burun estetiği sağlık ve güzel bir burun şekli elde etme gibi durumlarda tercih edilir.

Burun Estetiği Fiyatları

Burun estetiği fiyatları kullanılan tekniğe doktorun deneyimine ve kliniğe göre hesaplanır.