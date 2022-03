'Bir Gün Değil, Her Gün Hatırlamalıyız'

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında İnönü Üniversitesi Kampüsünde Özel Eğitim Topluluğu öğrencileri etkinlik düzenledi. Etkinliklerinin amacını anlatan Topluluk Başkanı Uğur Taşkın, "Bugün Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Günün anlam ve önemin anlatmak için öğrenci arkadaşlarımızla birlikte standımızı kurduk. Burada Down Sendromlu bireylerin dünya çapında yapılmış haberleri var. Bizler bu haberleri bir sergi haline dönüştürerek aslında arkadaşlarımızın da aramızda bağımsız bir şekilde yaşayabildiğini, büyük başarılara imza atabildiğini tüm arkadaşlarımıza duyurmak için toplandık. "Gerçek dostlar kromozom saymaz", "Bizler de sizin gibiyiz +1 farkla" gibi sözlerin yazılı olduğu kitap ayraçlarını Üniversite öğrencilerine dağıtıyoruz. Her bireye Down Sendromlu bireylerin aslında bizler gibi olduğunu ve desteklenmesi durumunda büyük işler başarabileceğini anlatıyoruz" sözlerini kullandı.

Down Sendromunun detayı hakkında bilgi veren Taşkın, "Down Sendromu, 21 numaralı kromozomun 3 adet olmasına bağlı oluşan bir durumdur. Kromozomlar, her bir hücremizde buğunu almayı öğreniyorlar. Birçok konulan genetik materyallerdir. Sağlıklı bireylerde 23 çift olmak üzere 46 adet kromozom bulunmaktadır. Her 800 doğumda 1'dir. İleri anne yaşı, Down Sendromu için önemli bir risk faktörüdür. Ailesel translokasyon taşıyıcılığı durumları dışında bilinen net ve farklı bir sebebi yoktur. Down Sendromu olan bireyler; hafif orta düzey de zihinsel engel, fiziksel gelişim geriliği, doğuştan gelen kalp hastalıkları, sindirim sistemi anormallikleri, kas tonusu yetersizliği, karakteristik yüz görünümü gibi çeşitli belirtiler göstermektedir. Bilimsel araştırmalara göre Down Sendromu sıklığı ülkemizde büyük hedefimiz" ifadelerine yer verdi.

Down Sendromlu bireylerin sade ce 21 Mart’ta değil hayatın her alanında hatırlanması ve benimsenilmesi gerektiğini vurgulayan Taşkın, "Bağımsız yaşam programları en temelde down sendromlu bireylerin, ben yapabilirim hissiyatını kazandırıyor. Sürekli onlara yardımcı olan insanlardan biraz uzak durmayı, kendi hayatlarının sorumluluğunda da başarılı olduklarını görebiliyoruz. Down sendromlu bireyler herkesle aynı. Hepsinin kendi kişilikleri, kendi istek ve arzuları var. Her zaman da diğerlerine ihtiyaç duymazlar. 21 Mart sadece bir eğlence olarak görülmemeli, toplumun her kesimine Down Sendromunun ne olduğunu ve Down sendromlu bireylerin toplumsal yaşam içerisinde nasıl desteklenmesi gerektiğini aktarmak büyük hedefimiz" şeklinde aktardı.