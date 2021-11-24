Bilgi ve Erdem Öğrenci Topluluğu'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi

Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Bilgi ve Erdem Öğrenci Topluluğu tarafından öncülük edilen 'Onlar Giyinsin Biz Isınalım' isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okulunda öğrenim gören çocuklara yardım eli uzatıldı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • Güncelleme: 25.11.2021 00:21
Youtube Kanalı VİDEO
ABONE OL

Bilgi ve Erdem Öğrenci Topluluğu, 2018 yılında Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından kuruldu. Bilgi ve Erdem Öğrenci Topluluğu “Onlar Giyinsin Biz Isınalım” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okulunda okuyan çocuklara yardım eli uzatılmasına öncülük etti.

Proje kapsamında Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kocainiş Köyü Onbaşı Mezrası ilkokulunda öğrenim gören öğrencilere, kışlık bot ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Bilgi ve Erdem Öğrenci Topluluğu Başkanı Mahsum Yaşar, “Onlar Giyinsin Biz Isınalım” sloganı ile 32 öğrenciye bot ve kırtasiye malzemelerinin temin edildiğini dile getirdi. Başkan Yaşar, “Allah'ın insana yüklediği halifelik misyonu gereği yeryüzünün imarı ve iyiliğin yaygınlaştırılması için ellerinden gelen her türlü gayreti gösteren Malatya'daki öğrenci arkadaşlarla iş birliği içerisinde bir şeyler yapılabileceği ve bunun için sadece sözel ifadelerin yeterli olmayacağını düşünerek düzeltilebilecek türlü olumsuz durumlara el atan kıymetli Bilgi ve Erdem Topluluğu mensubu kardeşlerime teşekkür ederim. Ayrıca 'Onlar Giyinsin Biz Isınalım' projemizde bizlere Malatya dışından da desteklerini ileten herkese, Bilgi ve Erdem Topluluğu adına kalbi şükranlarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.

Okul Müdiresi Emine Taş, "Başta Bilgi ve Erdem Topluluğu'nun oluşmasına vesile olan ve bu kadar anlamlı yardımların ulaşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu topluluğun yürekleri ısıtmaya devam etmesi umudu bizleri çok daha diri tutacaktır." dedi.

Haber: Adem KORKUSUZ

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Malatya'da yeni yapılan havuzda ilk yüzme müsabakası yapıldı

Malatya’da yeni yapılan havuzda ilk yüzme müsabakası yapıldı

Yılın 'en'lerinde Başkan Gürkan'a iki ödül birden

Yılın ’en’lerinde Başkan Gürkan’a iki ödül birden

Battalgazi Belediyesi'nin festivalde açtığı standa yoğun ilgi

Battalgazi Belediyesi’nin festivalde açtığı standa yoğun ilgi

Komutan Altın'dan TSO ziyareti

Komutan Altın’dan TSO ziyareti

Gürkan, Orduzu bölgesinde yapılan spor kompleksi çalışmalarını inceledi

Gürkan, Orduzu bölgesinde yapılan spor kompleksi çalışmalarını inceledi

Güder, yüzme havuzunda incelemelerde bulundu

Güder, yüzme havuzunda incelemelerde bulundu

Çok Okunanlar
1
Doğanyol Devlet Hastanesi depreminin 2. yıldönümünde hizmette

Doğanyol Devlet Hastanesi depreminin 2. yıldönümünde hizmette

2
Başkan Güder: 'İlçemizin sorunlarına neşter vuruyoruz'

Başkan Güder: “İlçemizin sorunlarına neşter vuruyoruz”

3
Yılın 'en'lerinde Başkan Gürkan'a iki ödül birden

Yılın ’en’lerinde Başkan Gürkan’a iki ödül birden

4
Malatya TSO Heyeti'nden Diyarbakır ziyareti

Malatya TSO Heyeti’nden Diyarbakır ziyareti

5
Gürkan, Orduzu bölgesinde yapılan spor kompleksi çalışmalarını inceledi

Gürkan, Orduzu bölgesinde yapılan spor kompleksi çalışmalarını inceledi

6
Güder, yüzme havuzunda incelemelerde bulundu

Güder, yüzme havuzunda incelemelerde bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğretmenler Günü nedeniyle Başkan Gürkan'a ziyaretler

Öğretmenler Günü nedeniyle Başkan Gürkan’a ziyaretler

Fendoğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı

Fendoğlu’ndan Öğretmenler Günü mesajı

DAHA FAZLA
Başkan Güder'den Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Güder’den Öğretmenler Günü mesajı

Arapgir'de sonbahar doğal güzelliğiyle görenleri hayran bıraktırıyor

Arapgir’de sonbahar doğal güzelliğiyle görenleri hayran bıraktırıyor

Aşk yolunda sinema filminin Malatya galası yapıldı

Aşk yolunda sinema filminin Malatya galası yapıldı

Yeşilyurt'ta 'Z takımı' müzikal tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü

Yeşilyurt’ta ‘Z takımı’ müzikal tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü

Battalgazi'ye 5 bin metrekarelik yeni bir park daha kazandırıldı

Battalgazi’ye 5 bin metrekarelik yeni bir park daha kazandırıldı