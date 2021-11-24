Bilgi ve Erdem Öğrenci Topluluğu'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi

Bilgi ve Erdem Öğrenci Topluluğu, 2018 yılında Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından kuruldu. Bilgi ve Erdem Öğrenci Topluluğu “Onlar Giyinsin Biz Isınalım” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okulunda okuyan çocuklara yardım eli uzatılmasına öncülük etti.

Proje kapsamında Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kocainiş Köyü Onbaşı Mezrası ilkokulunda öğrenim gören öğrencilere, kışlık bot ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Bilgi ve Erdem Öğrenci Topluluğu Başkanı Mahsum Yaşar, “Onlar Giyinsin Biz Isınalım” sloganı ile 32 öğrenciye bot ve kırtasiye malzemelerinin temin edildiğini dile getirdi. Başkan Yaşar, “Allah'ın insana yüklediği halifelik misyonu gereği yeryüzünün imarı ve iyiliğin yaygınlaştırılması için ellerinden gelen her türlü gayreti gösteren Malatya'daki öğrenci arkadaşlarla iş birliği içerisinde bir şeyler yapılabileceği ve bunun için sadece sözel ifadelerin yeterli olmayacağını düşünerek düzeltilebilecek türlü olumsuz durumlara el atan kıymetli Bilgi ve Erdem Topluluğu mensubu kardeşlerime teşekkür ederim. Ayrıca 'Onlar Giyinsin Biz Isınalım' projemizde bizlere Malatya dışından da desteklerini ileten herkese, Bilgi ve Erdem Topluluğu adına kalbi şükranlarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.

Okul Müdiresi Emine Taş, "Başta Bilgi ve Erdem Topluluğu'nun oluşmasına vesile olan ve bu kadar anlamlı yardımların ulaşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu topluluğun yürekleri ısıtmaya devam etmesi umudu bizleri çok daha diri tutacaktır." dedi.

Haber: Adem KORKUSUZ