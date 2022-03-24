Beydağı kentsel dönüşümde sona gelindi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Beydağı eteklerinde inşa edilen ve Kentsel Dönüşüm Projesi alanında yapımı büyük oranda tamamlanan konutlarda incelemelerde bulundu.

Başkan Gürkan yapılan konutlarla ilgili olarak firma yetkilisi Ahmet Zorlu ve Şantiye şefi Erman Aras’tan bilgiler aldı. Yetkililer tarafından Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı büyük oranda tamamlanan konutların herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde Eylül ayı itibariyle hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi. Beydağı Kentsel Dönüşümün vatandaş nezdinde yılan hikâyesine döndüğünü belirten Başkan Gürkan ise yaptığı açıklamada, “Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili olarak göreve geldikten hemen sonra kamulaştırma ile ilgili problemleri çözerek gerekli planlamaları yaptık. Akabinde TOKİ ile yapılan protokol muhaceresi içerisinde konut ve iş yeri olmak üzere yaklaşık 950’ye yakın bölüm var. İlgili firma yetkililerinin ifade ettiği gibi Eylül itibariyle vatandaşların konutlarına taşınması planlanmaktadır. TOKİ tarafından yapılan konutların konsept noktasında, yapı formatı noktasında ve kullanılabilirlik noktasında da farklı bir plan uygulaması gerçekleştirildi. Bu alanda yapılan konutların balkonlarının genişliği, odaların ferah ve geniş olması bu konutların sosyal konuttan öte lüks konut hüviyetinde bir konut üretimi gerçekleştirildi. Bu konutlarda oturacak olan hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlgili firma gerçekten yoğun bir çalışma içerisinde’’ dedi.

Malatya’nın yıllardır yılan hikâyesine dönen Kentsel Dönüşümünün biran evvel gerçekleştirilmesi için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Gürkan, “Bu bölgemiz ile ilimiz genelinde yaşanan trafik sorununun da çözüme kavuşturulması için yol açma ve genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Güney Kuşak Yolu, Kuzey Kuşak Yolu’nun bitirilmesi ayrıca ara arter diye tabir ettiğimiz Danişment Gazi, Alp Er Tunga bulvarlarının da bitirilmesi için gerekli planlamalar yapıldı. Anayurt Bulvarı bitirildi. Malatya hem ulaşım açısından hem trafik açısından güvenli bir şehirdir. Bu alanda çalışmaları gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza ilgili firmamıza ve Büyükşehir Belediyemizin ilgili Daire Başkanlıklarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.