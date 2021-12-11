Beton santralleri çimento karışımlarının hızlı üretiminin temelidir

Beton santrali çimento karışımları ve beton üretiminde özelleşmiş bir tesistir. Böyle bir ünite, yolların, köprülerin, binaların ve yapıların yapımında kullanılır. Ayrıca ticari olarak hazır beton üretimi için de kullanılmaktadır.

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Beton santralinin ana unsurları

Beton santralleri, karışımların yerleştirilmesi, aktarılması ve karıştırılması için özel ekipmanlar içerir. Buna özellikle aşağıdaki birimler dahildir:

Silo. Kuru karışımların (çimento) depolanması için olan bir metal yapıdır. Kapaklı olup havalandırma delikleri vardır. Çimentonun boşaltılması silo tabanındaki burgu vasıtasıyla gerçekleşir. Silo, dolum seviyesi sensörleri ile donatılmıştır. Bileşenleri birleştirmek için kullanılan tanklar. Silo içinde yapı karışımları hazırlama süreci başlar. Karıştırıcı. Betonun doğrudan hazırlandığı ana çalışma ünitesi. Karıştırıcı, bir yerçekimi karıştırıcısı veya bir zorlamalı karıştırıcı olabilir.

Sensörler, karışım sıcaklık kontrol üniteleri ve dozaj üniteleri gibi ek donanımlar da paketin bir parçasıdır.

Beton santralleri, içine dahil olan ekipmanın düzenlemesine göre farklılık gösterir. Aşağıdaki şemalar kullanılır:

Doğrusal. Tüm istasyon elemanları bir sıra veya iki şerit halinde yerleştirilir. Mikserin etrafında bir silo ve ölçüm ünitesi zorunludur. Dairesel. Merkeze bir mikser yerleştirildiğini ve bunun etrafına diğer birimlerin yerleştirildiği varsayımı üzerinedir. Böyle bir şema daha uygun maliyetlidir. Ekipmanı kontrol etmek daha kolaydır. İstasyonun ihtiyaçlarını karşılamak için bir ölçüm ünitesi seti gereklidir.

Beton santrali çeşitleri ve özellikleri

Beton santralleri çeşitli kriterlere göre sınıflandırılır. Bunlar kapasite, çalışma döngülerinin tipi ve konumdur.

Beton santralleri, teçhizatları üzerinde farklı etkiye sahip olan üretkenliğe sahiptir. Büyük tesisler saatte 300 metreküpten fazla karışım üretme kapasitesine sahiptir. Daha küçük tesisler saatte yaklaşık 5 metreküp üretecek şekilde tasarlanmıştır. Bu tür beton santralleri için ortalama değer saatte 60-70 metreküp beton olarak tanımlanmaktadır.

Üniteler tam, birleşik ve bölünmüş döngüde çalışabilir. İlk aşamada, şirketler kullanıma hazır beton üretir. Kombine tesisler beton ve kuru karışımları dağıtır. Bölünmüş döngüde çalışan tesisler kuru malzeme üretebilir.

Konumuna bağlı olarak, beton santralleri aşağıdaki tiplere ayrılır:

Sabit. Üretim süreçlerinin maksimum verimliliği ve otomasyonu ile karakterize edilir. Ancak kurulumları için temel gerekir. Bu tesisler, otonom çalışma için gereken her şeyle donatılmıştır. Mobil. Bu santraller bir yerden başka bir yere taşınabilir ve montajı ve kurulumu kolaydır. Su kaynağının bağlanabileceği düz ve sağlam bir taban üzerine yerleştirilebilirler. Mobil istasyonların tek dezavantajı, nispeten düşük olan kapasiteleridir. Konteyner ile taşınan. Bu beton santralleri, hazır beton blokların montajı için vinç yardımıyla monte edilir. Bu seçenek, bir şantiyeden diğerine uzun vadeli beton tedariği sağlanacaksa avantajlıdır.

Bir beton santrali satın alırken tasarımına, kapasitesine ve bileşimine dikkat etmelisiniz. Mobil santraller, kurulum ve nakliye kolaylığı nedeniyle daha fazla talep görmektedir. Bu tür teklifler Machineryline sitesinde de bulunabilir. Ancak sabit seçenekli olanları, özellikle bu malzemeye talep olduğunda büyük hacimlerde beton sağlayabilir.