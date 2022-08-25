Beton Pompası Kumanda Sistemi Nasıl Çalışır?

Beton pompası, şantiyede karışık betonu taşımak ve yerleştirmek için popüler bir beton taşıma makinesidir. İş verimliliğini artırmak için bir beton pompası nasıl çalıştığını hep birlikte inceleyelim.

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  • 25.08.2022 22:07
  • Güncelleme: 26.08.2022 10:22
Beton Pompası Kumanda Sistemi Nasıl Çalışır?
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Bir beton pompası, taze karıştırılmış ıslak betonu herhangi bir ağır işçilik gerektirmeden hareket ettiren bir makinedir. Hidrolik ve gaz veya dizel motorla çalışan bir valf sistemi kullanarak çalışırlar. Beton pompaları, büyük hacimli ıslak betonu, bir evin üzeri de dahil olmak üzere, bir iş sahasının herhangi bir yerine, dar alanlardan veya ulaşılması zor yerlerde hareket ettirebilir. Karıştırma kamyonları, betonu dönen bir tambur içinde karıştırır. Kamyon daha sonra betonunu, sertleşmemesi için betonu çalkalamaya devam eden bir hazneye dökülür. Buradan, beton pompası ıslak betonu bir valf sistemi aracılığıyla hazneden emer ve pompadan dışarı atar. Genellikle betonu pompadan uzağa taşıyabilen bir dizi hortumdan itilir.

Çift silindirli bir hidrolik beton pompası tipik olarak iki paralel silindirden oluşur. Silindirlerin içinde, onları zıt yönlerde ileri geri hareket ettiren tahrik pistonları bulunur. Silindirlerden biri ileri giderken diğeri geri hareket eder. İlk silindir, yani malzeme silindiri, hazneden betonu çeker. İkinci silindir, yani tahliye silindiri, betonu pompadan dışarı iter. İki piston, büyük hacimli sıvı betonu içeri çekmek ve dışarı itmek için birlikte çalışır. Sürekli beton akışının yarattığı hidrolik akış, iki silindirin ileri geri hareket etmesine neden olur. Bu sürekli akış aynı zamanda ıslak betonun sertleşmesini önlemeye yardımcı olur.

Beton Pompası Kumanda Sistemi Nasıl Çalışır?

Mobil beton pompalarında genel olarak hareketler hidrolik valf ile yerine getirilir. Beton pompası kumanda sistemi iki değişik tip olarak kullanılmaktadır. Bunlarda biri 4 bomlu pompada kullanılan on/off valfleri olurken diğeri ise oransal hidrolik valf olarak karşınıza çıkabilir. On/off sisteminde hareketler tek hızda sabit kalırken diğeri ise joystick hareket ettirebilmek için istediğiniz kadar hızlı hareket ettirme şansınız olabilir.

Beton pompası hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için https://machineryline.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
 

Mete KURTCEBE
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