Beşiktaş'ta Önder Karaveli Mucizesi

Beşiktaş futbol takımının başında yer alan Sergen Yalçın'ın görevine son verilmişti. Beşiktaş'ta boşalan teknik adam koltuğuna devre arasına kadar Önder Karaveli'nin oturmasına karar verildi. Beşiktaş takımının başında iki maçta görev alan teknik adam iyi bir iş çıkardı. etopaz

İlk Yarı Sonuna Kadar Devam

Sergen Yalçın'dan sonra iki hafta takımın başında bulunan Önder Karaveli; Kayserispor maçında yaptığı kritik ve önemli değişikliklerle 3 puan almayı başardı. Doğru yerde görev verdiği futbolcuların doğru hamleleriyle de maçı kazanmış oldular. Fenerbahçe derbisinde de kritik ve önemli bir karar uygulayan Önder Karaveli beraberlik elde edilmesini sağladı. 1xbet giriş

Beşiktaş'ta gidişattan hoşnut olan yönetim şimdilik Önder Karaveli ile yola devam kararı aldı. İlk yarı sonuna kadar Beşiktaş takımının başında görev alacak olan teknik adam; önceden de Beşiktaş'ın U19 futbol takımını çalıştıran Önder Karaveli'nin başarısı göz ardı edilmedi. Kalan maçlarda da görev alması beklenen teknik adama güven tam olarak ifade edildi.

Kariyeri Oldukça İyi Bir Teknik Adam

47 yaşında olan Önder Karaveli daha önce Azerbaycan takımında görev almış ve iyi neticeler elde etmişti. Beşiktaş futbol kulübünde de farklı alanlarda teknik direktörlük görevini yerine getiren Önder Karaveli; Süper Lig deneyiminde de iki maçta oldukça iyi sonuçlar elde etti. Özellikle Fenerbahçe derbisinde Josef de Souza'yı farklı bir pozisyonda oynatarak maçın gidişatını değiştirmiş oldu.

