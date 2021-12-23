Beşiktaş'ta Önder Karaveli Mucizesi

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • Güncelleme: 23.12.2021 14:55
Beşiktaş'ta Önder Karaveli Mucizesi

Beşiktaş futbol takımının başında yer alan Sergen Yalçın'ın görevine son verilmişti. Beşiktaş'ta boşalan teknik adam koltuğuna devre arasına kadar Önder Karaveli'nin oturmasına karar verildi. Beşiktaş takımının başında iki maçta görev alan teknik adam iyi bir iş çıkardı. etopaz  

İlk Yarı Sonuna Kadar Devam 

Sergen Yalçın'dan sonra iki hafta takımın başında bulunan Önder Karaveli; Kayserispor maçında yaptığı kritik ve önemli değişikliklerle 3 puan almayı başardı. Doğru yerde görev verdiği futbolcuların doğru hamleleriyle de maçı kazanmış oldular. Fenerbahçe derbisinde de kritik ve önemli bir karar uygulayan Önder Karaveli beraberlik elde edilmesini sağladı. 1xbet giriş

Beşiktaş'ta gidişattan hoşnut olan yönetim şimdilik Önder Karaveli ile yola devam kararı aldı. İlk yarı sonuna kadar Beşiktaş takımının başında görev alacak olan teknik adam; önceden de Beşiktaş'ın U19 futbol takımını çalıştıran Önder Karaveli'nin başarısı göz ardı edilmedi. Kalan maçlarda da görev alması beklenen teknik adama güven tam olarak ifade edildi.

Kariyeri Oldukça İyi Bir Teknik Adam 

47 yaşında olan Önder Karaveli daha önce Azerbaycan takımında görev almış ve iyi neticeler elde etmişti. Beşiktaş futbol kulübünde de farklı alanlarda teknik direktörlük görevini yerine getiren Önder Karaveli; Süper Lig deneyiminde de iki maçta oldukça iyi sonuçlar elde etti. Özellikle Fenerbahçe derbisinde Josef de Souza'yı farklı bir pozisyonda oynatarak maçın gidişatını değiştirmiş oldu.
 

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Battalgazi'de belediye memurlarına sosyal denge tazminatı

Battalgazi’de belediye memurlarına sosyal denge tazminatı

Ziraat oda başkanları Malatya Büyükşehir'in hizmet ve yatırımlarını gezdi

Ziraat oda başkanları Malatya Büyükşehir’in hizmet ve yatırımlarını gezdi

Milletvekili Fendoğlu sordu, Bakan Gül cevapladı

Milletvekili Fendoğlu sordu, Bakan Gül cevapladı

Fendoğlu, kredi ve BAĞ-KUR primlerinde indirim istedi

Fendoğlu, kredi ve BAĞ-KUR primlerinde indirim istedi

Muhtarların eşleri, Yeşilyurt'taki yatırım alanlarını inceledi

Muhtarların eşleri, Yeşilyurt’taki yatırım alanlarını inceledi

Tüfenkci, 'Finansal oyunlarla Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin hevesi kursağında kalacaktır'

Tüfenkci, “Finansal oyunlarla Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlerin hevesi kursağında kalacaktır”

Çok Okunanlar
1
Battalgazi'de belediye memurlarına sosyal denge tazminatı

Battalgazi’de belediye memurlarına sosyal denge tazminatı

2
Afrika Örgüsü Erkek

Afrika Örgüsü Erkek

3
Başkan Gürkan, Danişment Gazi Bulvarında incelemelerde bulundu

Başkan Gürkan, Danişment Gazi Bulvarında incelemelerde bulundu

4
Yeşilyurt'un ehramı için Coğrafi İşaret Tescil başvurusu

Yeşilyurt’un ehramı için Coğrafi İşaret Tescil başvurusu

5
Güder'den Malatya Muhtarlar Derneğine iade-i ziyaret

Güder’den Malatya Muhtarlar Derneğine iade-i ziyaret

6
Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 98'i tamamlandı

Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 98’i tamamlandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da kar mesaisi

Malatya’da kar mesaisi

Malatya'da karla mücadele çalışmaları başladı

Malatya’da karla mücadele çalışmaları başladı

DAHA FAZLA
Başkan Gürkan, Danişment Gazi Bulvarında incelemelerde bulundu

Başkan Gürkan, Danişment Gazi Bulvarında incelemelerde bulundu

Yeşilyurt'un ehramı için Coğrafi İşaret Tescil başvurusu

Yeşilyurt’un ehramı için Coğrafi İşaret Tescil başvurusu

Rektör Karabulut'tan MTÜ için Uluslararası işbirliği adımları

Rektör Karabulut’tan MTÜ için Uluslararası işbirliği adımları

Güder'den Malatya Muhtarlar Derneğine iade-i ziyaret

Güder’den Malatya Muhtarlar Derneğine iade-i ziyaret

Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 98'i tamamlandı

Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 98’i tamamlandı