'Bayanlarımızın Örnek Davranışını Takdirle Karşılıyoruz'

Yeşilyurt Belediyesi Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri ile Bostanbaşı'nda ikamet eden bayanlar tarafından düzenlenen iftar programına katılan yetim ve öksüz çocuklar, Ramazan Ayının manevi ruhu ve iklimini aynı sofra etrafında yaşadılar.

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  • 24.04.2022 15:54
  • Güncelleme: 24.04.2022 15:54
'Bayanlarımızın Örnek Davranışını Takdirle Karşılıyoruz'
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezi, Yeşilyurt İlçesindeki kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhuna güç katan önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezinde devam eden Kuran-ı Kerim Kursu başta olmak üzere meslek edindirme kurslarına katılan bayanlar ile mahalle sakinleri tarafından organizasyonu yapılıp, Yeşilyurt Belediyesi tarafından katkı sunulan iftar programında, Yeşilyurt İlçesindeki yetim ve öksüz çocuklar misafir edildi.

AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mükremin Yağbasan ve mahalle sakinleri de duygusal anların yaşandığı programa katılarak yetim ve öksüz çocuklarla birlikte iftarlarını yaptılar. 

Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından tasavvuf ve ilahi dinletilerinin seslendirildiği iftar programında akşam ezanın okunmasıyla birlikte yapılan duanın ardından oruçlar açıldı.

Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri ile Bostanbaşı’nda ikamet eden bayanlar tarafından düzenlenen iftar programının her açıdan özel ve anlamlı olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, bayanların örnek davranışını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Bolluk, bereket, kardeşlik ve yardımlaşmanın üst seviyeye çıktığı Ramazan Ayının tüm güzelliklerinin Yeşilyurt’un dört bir tarafında yaşandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, yetim ve öksüz çocuklarla birlikte iftar yapmanın kendileri adına büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Yeşilyurt’ta Ramazan Ayının ruhuna değer katan programlara bir yenisinin daha eklenmesinden ziyadesiyle memnun olduklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Nogay, “ Öncelikle tüm misafirlerimizin mübarek Ramazan Ayını tebrik ediyoruz. Cenab-ı Allah tuttuğumuz ve tutacağımız tüm oruçları, ibadetlerimizi, dualarımızı ve dağıttığımız zekatları dergahı izzetinde kabul buyursun inşallah. Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezimizdeki kurslarımıza katılan kursiyerlerimiz ile mahalle sakinleri tarafından ortaklaşa hazırlanan iftar programı her yönüyle değerli ve kıymetlidir. Ramazan Ayının ruhuna yakışan muhteşem bir atmosferin oluşması hepimizi mutlu etmiştir. Çok güzel bir tablo ve olağanüstü bir güzelliğin oluşmasına vesile olan herkesin eline, emeğine ve yüreğine sağlık. Yeşilyurt Belediyesi olarak hemşehrilerimiz arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirecek bu tür buluşmaları çok fazla önemsiyoruz ve destekliyoruz. İlçe genelinde hizmete sunduğumuz eğitim ve kültür mekanlarımızın mahalle sakinlerimiz tarafından sahiplenilmesi, bu tür güzel organizasyonlar düzenlenmesi bizim arzu ettiğimiz ve hedeflediğimiz bir durumdur.7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın bugün ki iftar programında kardeşlik ve dayanışma sofrasında bir araya gelip ekmeğini ve suyunu paylaşması bizleri mutlu ediyor. Bu güzel ortamı hazırlayan herkese ne kadar teşekkür etsek azdır. Özellikle bu iftar programın hazırlanmasında günlerdir çok yoğun bir mesai yapan kursiyerlerimizi ve mahalle sakinlerimizi ortaya koydukları bu duyarlı ve hassas yaklaşımdan dolayı kutluyoruz ve tebrik ediyoruz.” diye konuştu.
 

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Hasan Yağmur
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