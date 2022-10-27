Battalgazi sokaklarında yenileme çalışmaları sürüyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Yeni Hamam Mahallesini daha da canlı hale getirmenin yanı sıra ilçeye yakışır, temiz, düzenli ve diğer yapılarla mimari bir bütünlük sağlaması amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından startı verilen 6 sokakta yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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  • 27.10.2022 16:54
  • Güncelleme: 27.10.2022 18:32
Battalgazi sokaklarında yenileme çalışmaları sürüyor
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Battalgazi’nin kalbi niteliğindeki Yeni Hamam Mahallesindeki 6 sokakta startı verilen yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Küpçüler, Altınkayısı, Beypınar, Kasap Pazarı, Pınarçık ve Sabuncu Sokakta yürütülen çalışmalarda 35 bina ve 175 dükkan, estetik bir görünüme kavuşacak. Çalışmalardan memnun olduklarını anlatan Ramazan Vurmaz isimli esnaf, “Çok güzel bir çalışma oldu. 13 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Burası harabe içindeydi. Eskisi ile yenisi arasında çok fark var. Bayağı güzel bir çalışma oldu. Esnaflarda vatandaşlarda çalışmalardan bir hayli memnun. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Esnaflardan Şaban Altuntop, çalışmalara gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, ’’Burada 15 yıldır esnafım, ilk defa bir çivi çakıldığını gördüm. Burada büyük bir düzensizlik vardı. Dışarıdan gelen misafirlerimiz öncelikle burayı geziyor, alışverişlerini yapıyor. Alışveriş yaparken tedirgin oluyorlardı. Bizlere soruyorlar. Burası Şire pazarımı? Buranın Şire pazarına benzer bir hali yok. İnanmıyorlardı. Yapılan bu çalışmalarla Şire pazarı hak ettiği değere kavuştu. Tabelalarımızı da tek tip olursa daha güzel olacak. Bizler elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız’’ dedi.

Çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Batıkan İmik isimli esnaf da, “Ben burada yeni bir esnafım. Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hakikaten Battalgazi’yi daha yaşanabilir hale getirdi. Kendisi büyük bir özveri ile çalışıyor, sokaklarımız ise bir düzen alıyor. Başkanımız, Malatya ve Battalgazi’ye değer katan bir başkan. Bu çalışma sokağımıza canlılıkta getirecek” şeklinde konuştu.

Esnaf Burak Tomo isimli esnaf ise “Battalgazi Belediyemiz güzel bir çalışma ortaya koyuyor. Bu çalışmalar buraya yakışan çalışmalar. Dünyanın neresinden gelirseniz gelin mutlaka buraya uğrayıp gidiyorlar. Müşterilerimiz Şire pazarına yakışan bir görüntünün olmadığını söylüyorlardı. Fakat şuanda olumlu tepkiler alıyoruz. Pazarımız yıllar sonra hak ettiği değere kavuşuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Hasan Yağmur
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