Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 98'i tamamlandı

Malatya İl Sağılık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, fiziki gerçekleşme oranının yüzde 98 olduğu ve kaba inşaatının bittiği Battalgazi Devlet Hastanesi yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

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  • Güncelleme: 19.12.2021 18:51
Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 98'i tamamlandı
Malatya İl Sağılık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, fiziki gerçekleşme oranının yüzde 98 olduğu ve kaba inşaatının bittiği Battalgazi Devlet Hastanesi yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

Malatya İl Sağılık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, fiziki gerçekleşme oranının yüzde 98 olduğu ve kaba inşaatının bittiği Battalgazi Devlet Hastanesi yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Vali Aydın Baruş ile birlikte Battalgazi Devlet Hastanesi’nde inceleme yapmalarını sosyal medya hesabında paylaşan İl Sağılık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, eski hastanenin depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılıp yerine yapılan Battalgazi Devlet Hastanesi’nin son durumu hakkında bilgi verdi.

" Yakın zamanda hizmet vermeye başlanacaktır"

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Malatya İl Sağılık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, hastanenin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını söyleyerek, “Fiziki gerçekleşme oranının yüzde 98 olduğu ve kaba inşaatının bittiği hastanemizin iç dekorasyon çalışmaları tamamlanmak üzeredir. En kısa sürede tıbbi cihazların da getirilmesiyle, yakın zamanda hizmet vermeye başlanacaktır. Yapımında son aşamaya gelen 300 Yataklı Battalgazi Devlet Hastanemizin inşaat alanını Valimiz Aydın Baruş’un katılımıyla gezerek, yüklenici firma yetkilileri ile birlikte hastane ve inşaat süreci hakkında kendilerine detaylı bilgiler verdik” diye konuştu.

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Mustafa YAĞMUR
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