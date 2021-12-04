Battalgazi'deki metruk binalar tek tek yıkılıyor

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına aralıksız devam ederken, Hasan Varol Mahallesi'nde terk edilmiş iki binanın güvenlik önlemleri altında yıkımı gerçekleştirildi.

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  • Güncelleme: 04.12.2021 11:34
Battalgazi'deki metruk binalar tek tek yıkılıyor
Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına aralıksız devam ederken, Hasan Varol Mahallesi'nde terk edilmiş iki binanın güvenlik önlemleri altında yıkımı gerçekleştirildi.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına aralıksız devam ederken, Hasan Varol Mahallesi’nde terk edilmiş iki binanın güvenlik önlemleri altında yıkımı gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, gençler için tehlike arz eden ve kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapıları tek tek tespit ederek resmi prosedürleri yerine getirdikten sonra yıkımını gerçekleştiriyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla vatandaşların huzurunu ön planda tutan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Hasan Varol Mahallesi’nde kaderine terk edilmiş, çevre ve insan sağlığını tehdit eden iki metruk binayı çevre güvenliğini aldıktan sonra yıkımını yaptı.

2021’de 24 adet metruk bina yıkıldı

Battalgazi Belediyesi, çevre ve toplum sağlığı ile güvenlik açısından tehlike oluşturan metruk yapılarda yıkım çalışmalarını sürdürüyor. 2021 yılında toplam 24 adet metruk binanın yıkımını gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi’nin bu çalışmaları, vatandaşlardan büyük takdir topluyor. Metruk yapıların güvenlik açısından ilçedeki mahalle sakinlerini tedirgin ettiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’yi metruk evlerden arındırıp, sağlıklı, huzurlu ve güvenli yaşam alanları oluşturma noktasında ciddi adımlar atıklarının altını çizdi.

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Mustafa YAĞMUR
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