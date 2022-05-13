Battalgazi'de farkındalık oluşturan etkinlik

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye'de sayılı merkezler arasına girmeyi başaran Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen 'Sağlık İçin Hareket Et' programına katıldı.

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  • 13.05.2022 12:21
  • Güncelleme: 13.05.2022 13:01
Battalgazi'de farkındalık oluşturan etkinlik
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Özel gereksinimli bireylere fırsatlar sunan Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla “Sağlık İçin Hareket Et” programı düzenlendi. Halk oyunları ekibinin gösteriyle başlayan ve özel gereksinimli bireylerin ‘Hababam Sınıfı’ koreografisi devam eden bu özel program, çeşitli sportif etkinliklerle devam etti.

Çoğunlukla bedensel engellilerce yapılan bir voleybol çeşidi olan Oturarak Voleybol, Masa tenisi, Körling, Okçuluk ve Dart gibi birçok sportif etkinliğin yer aldığı program, katılımcılar tarafından ilgi ile takip edildi. Büyük beğeni toplayan etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa İnci ve çok sayıda aile katıldı.

“Özel haftanız kutlu olsun”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, özel gereksinimli çocukların özel haftalarını kutlayarak, “Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezimiz tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılım sağladık. Aslında aramızda engeller yok. Engeller bizim kendi kafamızda. Engelleri önce kafamızda yıkmamız lazım. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde özel gereksinimli bireylere birçok çalışma yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak, bu özel haftanızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Engel değil her zaman destek olalım”

Özel gereksinimli bireyleri ve aileleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “En büyük engel zihinlerdeki engeldir. Bizler zihnimizdeki engelleri kaldırdığımız zaman tüm engellerin ortadan kalkacağına inanıyorum. Şuan bulunduğum merkezimizde özel gereksinimli bireylerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Merkezimizde faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bir yandan ilçemizdeki engelleri ortadan kaldırırken diğer yandan da bireylerimize destek oluyoruz. Engelli kardeşlerimizi bugüne kadar yok saymadık, saymayacağız. Özel gereksinimli yavrularımız bizim başımızın tacıdır, her zaman sizin yanınızdayız. Battalgazi Belediyesi olarak sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte sağlayacağız. Bugünde çok güzel bir farkındalık programına imza attık. Yavrularımız oynadılar, eğlendiler, sevindiler ve mutlu oldular. Bizim başımızın tacı olan özel gereksinimli yavrularımız mutluysa eğer bizlerde mutlu oluyoruz. Tüm hocalarımızın emeklerine sağlık. Özel gereksinimli bireylerimize özel ihtidam etmemiz gerekiyor. Onlara engel değil destek olalım. Battalgazi Belediyesi olarak her daim sizlerin emrine amadeyiz” dedi.

Düzenlenen programın sonunda Güder, özel gereksinimli bireylere çeşitli hediyeler takdim etti.

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Hasan Yağmur
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