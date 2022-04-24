Battalgazi'de engellilere pozitif ayrımcılık

Battalgazi'de 'Engellilere pozitif ayrımcılık' düsturuyla hareket eden Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bölgenin en modern ve donanımlı merkezi olan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tedavi ve öğrenim gören özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle iftar programı öncesi bir araya geldi.

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  • 24.04.2022 12:45
  • Güncelleme: 24.04.2022 15:47
Battalgazi'de engellilere pozitif ayrımcılık
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak amacıyla Battalgazi’de birçok farkındalık programına imza attıran engelli dostu Başkan Güder, özel gereksinimli bireylerin gönüllerini fethetmeye devam ediyor. Özel gereksinimli bireylere eşit fırsatlar sunmak ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak amacıyla ilçedeki çalışmalarında pozitif ayrımcılık yapan Başkan Güder, bu kez de Türkiye’de sayılı merkezler arasına girmeyi başaran Engelsiz Yaşam Merkezi’nde tedavi ve öğrenim gören özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle iftar programı öncesi bir araya geldi.

Onlarla tek tek sohbet ederek, Ramazan ayını kutlayan Başkan Güder, Battalgazi’de özel gereksinimli bireylere pozitif ayrımcılık sağlandığını belirterek, “Özel gereksinimli vatandaşlarımızın sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hepimizin ortak görevidir. Her şeyden önce de insan olmanın bir sorumluluğudur. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte sağlayacağız. Bizim başımızın tacı olan özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin mutluluğu her şeye değer. Onlar mutluysa eğer biz de mutluyuz. Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün özel gereksinimli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız” dedi.

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Hasan Yağmur
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