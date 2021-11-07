Battalgazi'de 7 sokağa 1.5 milyonluk yatırım

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışmaları kapsamında Hanımınçiftliği Mahallesi'nde 7 sokakta asfalt ve kaldırım çalışmasının startını verdi. Çalışmalar kapsamında toplam 1.5 milyonluk ulaşım yatırımı ilçeyle buluşturulacak.

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  • Güncelleme: 07.11.2021 12:53
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Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

2019 yılından bu yana Battalgazi’de asfalt seferberliği başlatan ve gece gündüz çalışmalarını devam ettiren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşımı için başlattığı yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler, alt yapı çalışmaları tamamlanan Hanımınçiftliği mahallesinde toplam 7 sokakta asfalt ve kaldırım çalışmasının startını verdi. Cihanbey mevkisinde bulunan; Aydoğan sokak, Muradiye sokak, Onur sokak, Yeşim sokak, Samanlı sokak, Güven sokak ve Yalı sokakta başlayan çalışmalar kapsamında toplam 1.5 milyonluk ulaşım yatırımı ilçeyle buluşturulacak.

Başkan Güder, çalışmaları yerinde inceledi

Ulaşım yatırımları kapsamında milyonluk yatırımları Battalgazi ile buluşturan ve her kesimden büyük takdir toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapımı için talimatını verdiği Hanımınçiftliği Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşların konforlu ve kullanışlı yollara kavuştuğunu aktaran Başkan Güder, 2023’de asfaltsız yollarının kalmayacağını belirterek, Medeniyetin Kalbi Battalgazi’mizde yol yapım çalışmalarında bugüne kadar örnek çalışmalara imza attıklarına da dikkat çekti.

“Biz bu yola hizmet aşkıyla çıktık”

Battalgazi’de alt ve üst yapıda ciddi çalışmalara imza attıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bölgemizde özellikle 2021 yılı içerisinde alt yapı yenileme noktasında MASKİ ile beraber çok ciddi çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar esnasında bazı sorunlar yaşadık. Alt yapısı yenilenen bölgelerde üst yapının zaman kaybedilmeden yapılması talimatını verdik. Hummalı çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapı çalışmalarımız bitti, üst yapı çalışmalarımızda tamamlandıktan sonra vatandaşlarımız rahat ve konforlu yollara ulaşacak. Malumunuz alt yapı çalışmaları biraz zaman alıyor. Ana hatlarla birlikte ara hatlarında yapılması gerekiyor. Yaptığımız çalışmalarla çekilen zahmet rahmete dönüşecek. Battalgazi’ye hizmet söz konusu ise biz hiçbir şeyden kaçmayız. Çünkü biz bu yola hizmet aşkıyla çıktık” dedi.

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Hasan Yağmur
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