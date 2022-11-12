Başkan Sadıkoğlu: “Üyelerimiz yükselen maliyetler karşısında zorlanıyor”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bir ziyarette yaptığı konuşmada, “Üyelerimiz yükselen enerji ve girdi maliyetleri karşısında zorlanır hale geldi. İş dünyası olarak gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti’nin İl ve İlçe yöneticileriyle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizin ticaretini, sanayisini, ekonomisini geliştirmek için çaba gösteren bir ekibiz. Odamız bu yıl 99 yaşında. Cumhuriyetimiz ile yaşıt olan Odamız 100 yaşına girmeye hazırlanıyor. Köklü bir tarihi olan odamızın birikimlerini üyelerimizin ve şehrimizin büyümesi adına avantaja çevirmek için mücadele ediyoruz. Sayıları 10 bini bulan üyelerimizi merkeze alarak attığımız her adımda Siyasi Partilerle istişare kültürünü önemsiyoruz. Üyelerimizin sorunlarının çözümü ve ilimiz ekonomisinin büyümesi için istişare kültürünü yeni dönemde de sürdüreceğiz” dedi.

Sadıkoğlu,“Dijitalleşmeye, yeşil dönüşüme ve kurumsallaşmaya önem vereceğiz”

Tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen Malatya ihracat grafiğinin yükseldiğine vurgu yapan Sadıkoğlu, “Dünya konjonktüründe negatif bir tablo olmasına rağmen şehrimizin ihracat rakamları yükselmeye devam ediyor. Bu yılın 10 ayında (Ocak-Ekim), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 360 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Şehrimizin bölgemize ve ülkemize itici güç olmaya devam etmesi için dijitalleşmeye, yeşil dönüşüme ve kurumsallaşmaya kendini hazırlaması gerekiyor. Bu dönem bu 3 konuya ağırlık veren çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

Sadıkoğlu,“Girdi maliyetlerindeki artış üyelerimizi zorluyor”

Esnaf, tüccar ve sanayicinin yaşadığı sorunlara da değinen Sadıkoğlu, “Üyelerimizin en önemli sorunu; enerji ve girdi maliyetlerinin çok yükselmesi. Firmalarımız, Enflasyon Muhasebesi konusunda zorlanır hale geldi. İş dünyası olarak bu konuda gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Girdi maliyetlerindeki artış sanayicimizi de zorluyor. Euro, Dolar karşısında son dönemde büyük değer kaybı yaşadı ve Dolar daha değerli hale geldi. Sanayiciler hammaddenin büyük kısmını Dolarla alıyor, en büyük pazarımız olan AB ülkelerine Euro ile satıyor. Dolar, Euro arasındaki makas ihracatçı üyelerimize olumsuz yansıyor. AB ülkelerinde devam eden ekonomik belirsizlik ve Resesyon endişesi nedeniyle talep daralması da yaşıyoruz. Üretimin, istihdamın ve ihracatın yara almadan devam edebilmesi için işletmelerimizin daha çok desteklenmeye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu,“6. bölge teşvikleri devam etmeli”

6. bölge teşvik süresinin yılsonunda biteceğine de değinen Sadıkoğlu, sürenin uzatılmasını talep etti. Konuyu 22 Ekim’de Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a da ilettiğini söyleyen Sadıkoğlu, “Malatya sanayisi için en önemli gündem başlıklarımızdan biri de 6. Bölge Teşvikleri. Teşvik süresi 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Teşviklerin devam etmesi ilimiz sanayisi için elzemdir. Sürenin uzatılmasını talep ediyoruz” dedi.

Milletvekili Çalık, “Türkiye’nin ekonomik büyüklüğüne önemli katkılarda bulunduk”

Malatya TSO’nun yeni yönetim kuruluna ve meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileten Çalık ise “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 99. yaşında yapılan seçimlerde güven tazeleyerek göreve gelen yönetim kuruluna ve meclis üyelerine tebriklerimizi iletmek için bir aradayız. Oğuzhan başkana da başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin, Rabbim utandırmasın. Başarılarınız daim olsun. Malatya ekonomisinin ve Türkiye ekonomisinin omurgası ticaret ve sanayi odalarımızdır. Son 20 yılda Türkiye’de çok önemli adımlar attık. Refah seviyesini yükseltirken, Türkiye’nin ekonomik büyüklüğüne de çok önemli katkılarda bulunduk. Siz Malatya TSO üyelerinin yatırımları ile ilimizin istihdam oranı artıyor. Şuanda ilimizin istihdam oranı yüzde 43,4 ile bölgenin en iyisi. İşsizlik oranımız şuan yüzde 10,2 ile Türkiye ortalamasının altındayız. İhracat rakamımız şuanda 420 milyon dolara erişmiş durumda. Malatya için hedefimizi yıllık 1 milyar dolara olarak koymuş durumdayız” dedi.

Çalık’ın konuşmasının ardından salonda bulunan MTSO yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri sektörleri hakkında bilgiler verip sorunlarını dile getirdi.