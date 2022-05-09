Başkan Gürkan, Sürgü'de incelemelerde bulundu

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Doğanşehir İlçesine ziyarette bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sürgü Mahallesinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

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  • 09.05.2022 17:54
  • Güncelleme: 09.05.2022 23:13
Başkan Gürkan, Sürgü'de incelemelerde bulundu
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Camimizin çevre düzenlemesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmakta. Bu çalışmalardan dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sürgü Mahallemize hizmetlerimiz devam edecek” dedi.

Sıcak karşılamalarından dolayı Sürgü halkına teşekkür eden Başkan Gürkan, “Malatya’yı, Doğanşehir ilçemizi ve Sürgü mahallemizi çok seviyoruz. Bu sevgimizden dolayı da sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz. Sizler bu hizmetlerin en güzeline layıksınız. Sürgüye her gelişimizde bizi onurlandıracak şekilde karşılıyorsunuz. Her zaman yanımızda oldunuz. Sizlerin bu kadirşinaslığınıza karşılık olarak gece-gündüz demeden bütün ekibimizle birlikte imkanlarımız ölçüsünde en güzel hizmetleri sunmakla mükellefiz. Sürgü mahallemiz bizim için çok önemlidir, turistik bir beldemizdir. Burada çok güzel su kaynakları var. Bu su kaynaklarının ıslah edilmesi, etraflarının düzenlenmesi çevre düzenlemelerinin yapılması ve diğer altyapı çalışmalarının yapılması için ilgili daire başkanlıklarımıza gerekli talimatları verdik. Yapılan hizmetlerle ilgili Sürgülü hemşerilerimizin herhangi bir tereddüdü olmasın. İlçe Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, AK Parti İlçe başkanımız ve muhtarımız ile birlikte bu hizmetleri yapmak için hep birlikte gayret ediyoruz. Bu karşılamanızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğinizi bozmayın, hizmetlerin yapılması kolay” şeklinde konuştu.

Yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a vatandaşlar da teşekkür ederek, yapılan bu hizmetlerin Sürgü için çok önemli olduğunu vurguladı.

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Hasan Yağmur
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